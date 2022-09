Massa prometió a petroleros "continuidad de contratos y libre acceso a las divisas"

Por Laura Luz Ojeda



Houston, (Enviada especial de NA). - El ministro de Economía, Sergio Massa, prometió ayer ante una veintena de directivos de petroleras "estabilidad jurídica y reglas claras" para desarrollar el potencial energético argentino, teniendo en cuenta el momento histórico de alta necesidad de estos insumos.

Además, en una reunión celebrada en Houston, en el marco de su gira por Estados Unidos, les prometió libre disponibilidad de divisas en el GNL e hidrocarburos y un proyecto de ley que le imprima consenso al programa.

También la apertura del mercado chileno para quienes alcancen altos márgenes de producción. Al mismo tiempo, habló de la potencialidad del corredor del litoral con miras al mercado brasileño.

En un encuentro en la Universidad de Rice, Massa destacó la potencialidad de la Argentina y la necesidad de explotar recursos que por su característica y evolución serán caducos en pocas décadas. Lo hizo frente a ejecutivos de ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies, Pan Americna Energy, Schlumberger, TPH, Equinor, Tenaris y Axion Energy.

"El día 14 vamos a estar presentando el plan Gas 4 extendido por cinco años, el plan Gas 5", comenzó el titular de la cartera de Hacienda, y destacó la decisión del presidente Alberto Fernández -que estará en Houston en octubre próximo en una muestra internacional- de asumir el desafío de ser un jugador central en la agenda de seguridad energética global.

Advirtió que el energético "es un sector que puede representar en la Argentina la duplicación del PBI en siete años" y agregó: "Eso nos pone en la obligación de trabajar y planificar en la base de darles certidumbre para poder planificar a lo largo de esos años".

Durante alrededor de media hora, Massa endulzó los oídos de los presentes con definiciones que esperaban: estabilidad jurídica, estabilidad de los contratos y acceso al libre mercado de divisas, aunque especialmente un marco normativo consensuado con la oposición.

En la presentación, el anfitrión de la universidad, Mark Jones, profesor del Baker Institute, llegó a comparar a Massa con James Baker, un secretario de Estado que trabajó con Ronald Reagan y George Bush padre e hijo, y que fue además consultado por otros jefes de Gobierno.

"El 14 vamos a estar presentando el plan Gas 4 extendido, el plan Gas 5 que entendemos que es el instrumento que nos va a permitir llenar el gasoducto Néstor Kirchner. Agustín (Jerez, presidente de Enarsa) tienen la responsabilidad de entregarnos la llave del gasoducto el 20 de junio, entendiendo que para la matriz comercial y el resultado de balanza comercial argentino, en este mundo en el que el precio de la energía están signados y marcados por la guerra, representa una oportunidad de crecimiento económico para la Argentina", dijo Massa.

Además, indicó que la licitación de la cuenca austral para la producción de gas "puede generar una oportunidad aún mayor sobre la base de no necesitar tanta importación de GNL, manteniendo los ritmos de crecimiento de producción que necesita la economía para seguir creciendo".



"ARGENTINA NECESITA

VARIAS PLANTAS DE GNL"

"YPF encaró el primer proyecto de GNL, sabemos que no es el único y el desafío que representa una inversión de tan largo plazo, tan intensiva, queremos invitarlos a que acompañen esa u otras inversiones", agregó.

Y aseguró que "Argentina no necesita una planta de GNL, necesita varias plantas de GNL y lo que pretendemos es que todo lo que representa reservas viene acompañado de inversión que nos permita transformar ese recurso en trabajo, venta de producto argentino al mundo y, obviamente, en rentabilidad para las empresas".

"Para la primera semana de octubre vamos a construir marcos normativos que se transformen en políticas de Estado. Con el parlamento en construir una norma hidrógeno y GNL y la ley corta complementaria para el sector hidrocarburo que presente estabilidad jurídica, irrinterruptibilidad de los contratos de explotación y mecanismos adicionales de incentivos que vuelvan a poner en vigencia los principios establecidos para los pioneros de Vaca Muerta, el famoso decreto Chevron que no es sólo de Chevron sino también de YPF, Petronas", señaló.

Además, prometió reconocer "el esfuerzo de los que fueron pioneros de inversión que nos permitieron medir calidad, el riesgo geológico, avanzar en incorporación de tecnología tiene que ser reconocido por parte del Estado. Por eso sumará sobre la base de trabajo nueva normativa habilitar los incentivos del decreto 277 también mecanismos del 929".

"En paralelo, que junto con la idea de trabajar en legislación de largo plazo en el caso de gas con libre de disponibilidad de divisas en el GNL e hidrocarburos, es importante definir la capacidad de mercado que hoy tenemos disponibles", continuó.

"Vamos a premiar la participación del volumen con la apertura del mercado chileno y en paralelo acelerar los mecanismos de importación de equipos, hemos establecido un canal verde ante la decisión de inversión o contratos de abastecimiento enfrenta dificultades propias del mercado argentino y la restricción de divisas que tenemos", prometió.

Massa señaló que "la inversión pública y privada, más allá del gasoducto que va a estar terminado en junio, Agustín ya puso en marcha la licitación del tramo 2 del gasoducto; invitamos al sector privado a participar de la obra y esperamos que el gasoducto del norte y Néstor Kirchner nos permita abastecer el litoral argentino. Y nos permite jugar a pensar de desembarcar en el mercado brasileño".

"Esperamos que el sector se siente a la mesa. Acompañe. Y tenemos la convicción de un marco normativo nuevo y el establecimiento de incentivos. Somos conscientes de que hay un derecho y una capacidad de producción en espera", indicó.

Consideró "absurdo que Argentina tenga 170 de recursos enterrados y que en 20 o 30 años el gas dejará de ser central".

El ministro dijo que "en las próximas semanas, junto a la decisión de buscar una ley que busque acuerdos entre Gobierno y oposición que busque soluciones, pretendemos seguir licitando infraestructuras pendientes y pretendemos que en el 2023 la planificación de las infraestructuras nos permita tener el diseño de transporte que necesitamos para que en el 27-28 tengamos la participación que esperamos en el PBI energético". (NA)