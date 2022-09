CRAR visitará a UNI de Rosario

El comienzo que tuvo CRAR en la Reclasificación A del Torneo Regional del Litoral 2022 fue auspicioso. Le ganó a Provincial y ahora buscará dar un nuevo paso en post de pelear por uno de los dos lugares para jugar en el máximo nivel en 2023.

El equipo que conduce Enrique López Durando visitará este sábado a Universitario de Rosario, otro de los que viene del nivel 1 del TRL. El kick off será a las 15.30hs y el referee principal será Mauro Rivera.

El XV titular del Verde formará con: Matías Rocchi, Martín Zegaib y Gabriel Morales; Mariano Ferrero (c) y Juan Cruz Karlen; Manuel Mandrille, Ignacio Sapino y Facundo Aimo; Esteban Appo y Pablo Villar; Ricardo Brown, Santiago Albrecht, Leonardo Sabellotti, Mateo Villar; Santiago Kerstens.



LOS OTROS PARTIDOS

Alma Juniors vs Logaritmo, Paraná Rowing vs Jockey Club Venado Tuerto, Provincial vs Los Caranchos.



RUBIOLO DEBUTA EN DUENDES

Este sábado se jugará una nueva fecha del Torneo del Interior A y en dicha ocasión se producirá el debut de Pedro Rubiolo, jugador formado en CRAR, en Duendes de Rosario. El ‘Verdulero’ se enfrentará hoy con Santa Fe Rugby Club. En el XV titular también se anuncia la presencia de otro rafaelino, Lorenzo Colidio.

Tras este compromiso Rubiolo se sumará a los entrenamientos de Los Pumas. El exCRAR fue invitado para trabajar durante la semana previo al juego vs Sudáfrica por el Rugby Championship.



JUVENILES AFUERA

Este sábado 10 de septiembre se jugará la primera fecha del Final Four de Juveniles. En dicha ocasión las M’s de CRAR jugarán de visitante. Los encuentros: m15 vs Rowing, m16 vs Santa Fe RC, m17 vs Cha Roga y m19 vs Universitario SF.