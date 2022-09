Investigan amenazas por Twitter al expresidente Macri y al fiscal Luciani

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó ayer una investigación sobre las amenazas en la red social Twitter contra el ex presidente Mauricio Macri y el fiscal Diego Luciani proferidas por un usuario cuya identidad aún no fue establecida. Las amenazas provinieron del usuario identificado como @Luisanfer2442, quien ya fue suspendido de la red social.

Pollicita recibió en las últimas horas "capturas de pantalla relativas a otros tweets publicados por el usuario @Luisanfer2442 en los que dicha persona refiere "cuánto me pagan por matar a este hijo de puta de Luciani", en alusión al fiscal, quien pidió la pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la Causa Obra Pública.

Otros tuits aluden a Macri, al periodista Eduardo Feinmann y a una exhortación genérica para "matar fiscales y jueces".

"Deberíamos ir a matar fiscales y jueces, para que entiendan que la Justicia debe ser independiente. No digo matar a estos 2 delincuentes sino a uno 1000 (sic) para que entiendan que la justicia no debe ser un juego de video para que ellos hagan lo que quieran. Matemos", expresó un tuit publicado el 23 de agosto pasado.

"Atento al estado inicial del sumario, aún no es posible determinar fehacientemente quién o quiénes podrían resultar imputados por el hecho investigado", explicó el fiscal Pollicita.

En ese sentido, reclamó al juez Marcelo Martínez de Giorgi que "se amplíen las tareas encomendadas a la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal a fin de que se arbitren los medios necesarios con el objeto de identificar a la persona que utiliza el usuario @Luisanfer2442 y se rastreen todas las publicaciones del mismo vinculadas a los hechos objeto de investigación".

Además, propuso que "se libre exhorto internacional a la empresa Twitter Inc c/o Trust & Safety – Legal Policy a fin de que aporten todas las constancias relativas al usuario @Luisanfer2442, IP de creación, número de teléfono, registros de sesiones Ip y la totalidad de los tuits, mensajes directos y multimedia del mismo, como así también a los efectos de preservar los registros por 90 días con la posibilidad de extenderse dicho plazo en caso de ser necesario".

La causa se inició por una denuncia de la custodia del ex presidente Macri, "quien dio cuenta de la publicación de una amenaza vía tuit del mismo usuario". Pollicita impulsó la investigación, lo que en los hechos implica que ya hay una causa penal en marcha, en principio por los delitos de "amenazas e intimidación pública".



EL PRESIDENTE FERNÁNDEZ

SE SOLIDARIZÓ CON MACRI

El presidente Alberto Fernández repudió las amenazas de muerte contra el ex mandatario Mauricio Macri y pidió que "la investigación avance y los hechos se esclarezcan rápidamente". "Deseo expresar mi enérgica condena a las amenazas vertidas contra el ex presidente Mauricio Macri y distintos funcionarios judiciales, alentando que la investigación avance y los hechos se esclarezcan rápidamente", publicó Fernández en su cuenta de la red social Twitter.

Luego de la polémica que se generó en los últimos días por las iniciativas para regular los "discursos de odio", el jefe de Estado precisó: "El Gobierno nacional vuelve a instar a usuarios y administradores de las redes sociales a no permitir que se conviertan en vehículo del odio y la violencia".

"Debemos recuperar la convivencia democrática en un marco de respeto a la diversidad", enfatizó Alberto Fernández, a una semana del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la puerta de su domicilio del barrio de Recoleta. (NA)