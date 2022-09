Fuerte cruce entre Fernández Sagasti y Laura Alonso

La ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Laura Alonso y la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti se cruzaron ayer en redes sociales por las amenazas que recibió el ex presidente Mauricio Macri.

Este viernes se conoció que la custodia del líder del PRO denunció ante la Justicia que el ex presidente había recibido una amenaza de muerte a través de su cuenta de Twitter.

"Me tranquiliza saber que se mandaba DM (mensajes directos) con la senadora Fernández Sagasti", afirmó Alonso en sus redes, al publicar una captura de pantalla en la que el acusado de las amenazas recibía un mensaje de parte de la cuenta de la mendocina.

Ante la publicación de la dirigente macrista, Fernández Sagasti salió al cruce: "A todas las personas que se contactan conmigo y no conozco, les respondo para acercarles información. ¿Eso me convierte en cómplice de algo?".

"No conozco a esta persona, por supuesto repudio la amenaza al ex presidente y estoy convencida de que hay que parar la violencia política", resaltó la senadora camporista.

Luego, Alonso agregó: "No, nadie habló de ningún tipo de complicidad. Es una interpretación errónea que me permito corregir. si Ud. o alguien de su equipo tuvo contacto con esa persona: transmita la información al juzgado. Es su deber como funcionaria pública. Gracias".

La denuncia por amenazas quedó a cargo de jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien también investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"¿Cuánto me pagan por ir a matar a Macri y a la mierda que lo rodea?", escribió el usuario @Luisanfer2442.

En tanto, Alonso se expresó en diálogo con Luis Gasulla en el programa "Baby en el medio" de Radio Rivadavia, que el presidente "Alberto Fernández no tiene la preparación intelectual ni espiritual para ser el presidente de la Nación".

"Tendremos que convivir con su presencia hasta el 9 de diciembre de 2023 cuando se produzca el cambio", subrayó la ex titular de la Oficina Anticorrupción. (NA)