CAME pide que la actividad productiva tenga prioridad para el acceso a divisas

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclamó al Gobierno que priorice el acceso a los dólares para la producción y la compra de insumos que requieren las pymes. El pedido de la entidad se suma al que efectuó la Unión Industrial Argentina (UIA) para que el Ministerio de Economía y el Banco Central eviten que la demanda de divisas para el consumo con tarjeta de crédito limite la cantidad de dólares disponibles para la actividad productiva.

"Las restricciones a las importaciones dispuestas por el Banco Central complejizan la realidad de muchas pymes, que necesitan traer maquinaria o insumos para sus empresas. Esta situación hace que el Gobierno deba encarar este tema rápidamente", sostuvo el presidente de CAME, Alfredo González.

Además, el dirigente consideró que "en este contexto de escasez de dólares y de sábana corta, hay que privilegiar al sector productivo, y eso exige un esfuerzo gubernamental adicional".

Ante la escasez de divisas, el Banco Central prorrogó hasta fin de año el régimen que establece restricciones para las importaciones, al tiempo que endureció las condiciones de financiamiento para productores que no liquiden sus tenencias luego del lanzamiento del "dólar soja".



DEL "DÓLAR SOJA" AL

"DÓLAR LECHE"

Los tamberos santafesinos advirtieron que existe un atraso cambiario que resta competitividad a ese sector, por lo cual reclamaron tener un tipo de cambio diferenciado como el de la soja. Un "dólar leche", argumentan, les permitiría enfrentar la "difícil situación" que, según ellos, les provoca el "dólar soja".

"¿El ministro de Economía, el Secretario de Agricultura, el Director de Lechería no consideraron que con esta medida (para los sojeros) se iba a afectar a nuestro tan golpeado sector lechero? ¿No conocen que nuestras vacas se alimentan con derivados y subproductos de la soja", se quejó la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe (Meprolsafe), tal como publicó LA OPINIÓN el pasado miércoles en su espacio dedicado a la agenda rural.

La entidad emitió un duro comunicado a través del cual señaló que desde el Gobierno "se llenan la boca hablando de las economías regionales, pero la verdad es que nunca las tienen presentes. Nuestro sector no es el único afectado por esta nueva medida que ‘aparentemente’ es sólo por septiembre, sabemos que en la Argentina las medidas por un único mes pasaron a establecerse por años".

Los tamberos tienen previsto reunirse el lunes próximo a las 9 en un hotel de Rosario para evaluar los pasos a seguir a partir de la entrada en vigencia del "dólar soja". "Ante la difícil situación que nos ha colocado la medida del Gobierno nacional, no solo a los productores lecheros sino también a otras actividades donde los derivados y subproductos de la soja forman parte importante en la alimentación, los convocamos a una reunión abierta donde analizaremos la situación y las posibles medidas a tomar", anunció la entidad santafesina.

Para los tamberos, el tipo de cambio especial para la soja pega fuerte en el costo de los insumos del sector; estiman que deberían incrementar en un 20% su producción enfrentar el incremento del alimento balanceado. Los productores se quejan del impacto que causó el salto de $20.000 por tonelada en el precio de la soja como consecuencia del dólar diferenciado. (NA)