Las bolsas de Comercio y Cereales rechazaron la medida del BCRA de encarecer crédito a productores

Las Bolsas de Comercio y Cereales rechazaron ayer la medida del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que dispuso encarecer el crédito para los productores que no liquiden sus tenencias y solicitaron su derogación. Este grupo de entidades se sumó a las críticas que manifestaron otros sectores agroindustriales, que consideran la decisión una forma de extorsión hacia los productores.

La autoridad monetaria fijó una tasa mínima para el acceso al crédito de productores que mantengan más del 5% de su producción en el orden de 120% de la tasa de Leliq. "Esta medida es totalmente discriminatoria y distorsiva y atenta contra el normal desarrollo de las actividades productivas, poniendo en riesgo no solo posibles inversiones del sector sino también el acceso al capital de trabajo que este año será muy necesario debido a la severa sequía que está poniendo en riesgo a la producción de la próxima campaña", señalaron las entidades.

Firmaron el comunicado: Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Cereales de Córdoba Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Bolsa de Comercio de Chaco Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

"Hoy más que nunca es necesario dar señales claras hacia el futuro, es por ello que las Bolsas solicitan a las autoridades del Banco Central la derogación inmediata de la mencionada norma", remarcaron.

La medida del Banco Central busca impedir que los productores consigan financiamiento más barato mediante las líneas especiales que tienen a disposición si deciden no liquidar los cereales retenidos.

El gobierno acordó los exportadores el denominado "dólar soja" que reconoce una cotización de $200 por cada dólar.

El pacto con las grandes cerealeras es por una liquidación mínima de US$ 5.000 hasta el 30 de septiembre, pero el gobierno pretende que sea mayor.

De allí que la decisión del BCRA busca cortar las posibilidades de financiamiento alternativo al que pueden acceder los productores y de esta forma forzarlos a vender para financiar la próxima campaña.

El comunicado de las bolsas conocido hoy se sumó a la ola de críticas que recogió la medida de parte de los principales referentes del sector. "Es un disparate, lo que quieren es forzar a que no quede nada y se venda todo", afirmó el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino.

El dirigente destacó que se "se vendió y mucho, pero con esta amenaza quieren que se venda todo". En similar sentido se pronunció Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) al sostener que "la medida es totalmente negativa y no ayuda al objetivo buscado". En tanto, el presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni, consideró que es un "contrasentido". (NA)