Alberto Fernández y su gabinete participarán en la misa por la paz

El presidente Alberto Fernández participará hoy de la misa que se celebrará en la Basílica de Luján "por la Paz y la Fraternidad de los argentinos" en respaldo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, víctima de un intento de magnicidio. Lo harán también los ministros del Gabinete que lo acompaña en una clara señal de unidad del Frente de Todos.

A pesar de que la invitación se hizo extensiva a distintos sectores de la oposición, referentes de Juntos por el Cambio adelantaron que no participarán de la ceremonia religiosa. "Recibimos una invitación del intendente de Luján para una misa, pero yo no voy a concurrir, en el bloque no hubo debate pero creo que nadie va a concurrir", expresó el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo.

Desde la Coalición Cívica - ARI negaron también la asistencia, al igual que Peronismo Republicano de Miguel Ángel Pichetto. A pesar de las diferencias en las posiciones, y de que dos gobernadores radicales, Gerardo Morales y Gustavo Valdés se hayan plegado a repudiar el atentado contra la ex mandataria, la UCR tampoco se sumará.

Según supo NA, la vicepresidenta no asistirá a la celebración en su honor, tampoco lo hará el diputado Máximo Kirchner.

Del Frente de Todos confirmaron participación gobernadores oficialistas, diputados, senadores, legisladores y referentes políticos.

La misa fue llamada por el intendente local, Leandro Boto, y tendrá lugar el sábado a las 13 en la Basílica Nuestra Señora de Luján. Según el comunicado que responde a la convocatoria del bonaerense, la acción se gestó con el propósito de encontrar en la oración "la la ansiada paz social y el diálogo entre líderes", y surgió luego del intento de magnicidio contra la ex mandataria a cargo de Fernando André Sabag Montiel, quien le gatilló a centímetros de su cabeza.

"La de mañana será una Misa por la Paz y la Fraternidad de los argentinos. Estamos acostumbrados a la politización de todo, pero lo que sucedió con la vicepresidenta fue una bisagra, esto no puede seguir así", destacó el intendente en diálogo con La990, quien realizó el llamado en conjunto con el Arzobispado de Mercedes-Luján, conducido por el arzobispo Jorge Eduardo Scheinig.

Luego de la negativa de Juntos por el Cambio, Boto expresó: "Hay gente que construye a partir de la desunión y la grieta, pero tenemos que superar eso". (NA)