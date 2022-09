Funes de Rioja: “Esperamos articular nuestras necesidades con el Gobierno”

“Hoy, hay dificultades, claramente, y hay necesidades y hay urgencias. Está claro que necesitamos insumos importados, necesitamos repuestos, necesitamos maquinarias para seguir adelante. Lo hemos dicho con mucha claridad: no queremos que la industria se pare”, arrancó el empresario.“Tenemos una experiencia que no es negativa, es positiva, durante la crisis energética que se vislumbraba para este año, junto al Gobierno constituimos una mesa de trabajo a nivel nacional para monitorear la situación y tener, primero que nada, una alerta temprana para que no haya sorpresas y, segundo, como hicimos en el mes de enero de este año, no por el frío sino por el calor, distribuir los esfuerzos, articulando entre nosotros mismos para evitar el impacto que podría tener un corte abrupto desde el punto de vista eléctrico. Y se cumplió. Ahora, de la misma manera esperamos, y el miércoles estuvimos reunidos con el Secretario de Comercio Tombolini, a los efectos de articular nuestras necesidades, que no son artificiales sino reales, que son los insumos que necesitamos para seguir trabajando. Para que esto signifique la posibilidad de, en estos meses que, entendemos, de restricciones cambiarias, para poder conjugar necesidad y ansiedad con disponibilidad por parte del Estado”, contó.“Nos somos -dijo tajante- ni los promotores ni los causante de la inflación, somos tan víctimas como lo es el resto de la población”.En otro tramo, manifestó: “aspiramos a partir del esfuerzo que está haciendo nuestro equipo económico acompañarlo entre todos con las definiciones que se tomen para darle estabilidad fiscal, estabilidad monetaria y la posibilidad de generar y acumular divisas. Esto es lo que Argentina necesita y como también se necesita energía”HORIZONTECOMÚNSe percibe en esta provincia una búsqueda de horizontes comunes y nosotros en la UIA queremos que esto sea el sentimiento nacional. No queremos una Argentina del AMBA, queremos una Argentina federal, inclusiva en cuanto a la PyMEs en cuanto al empleo, formal y socialmente protegido. Ese es nuestro anhelo, nuestro compromiso. Es transformar una convicción que tenemos en un camino al desarrollo: el desarrollo del país, el desarrollo de la industria y otra palabra que parece olvidada de nuestro vocabulario que es progreso de todos los argentinos.La industria puede ser, si la confirmamos, el gran disparador de ese desarrollo y progreso para todos de carácter federal