Sábado de finales en Inferiores A

Este sábado 10 de septiembre se jugarán las finales Absolutas de las Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Los encuentros se disputarán en el estadio Agustín Giuliani, del club Argentino Quilmes.

La acción comenzará a las 10hs y se extenderá hasta cerca de las 17.30hs.

Los principales protagonistas serán Atlético de Rafaela, que se presenta en todas las categorías, Ben Hur (4), Peñarol (2) y Ferrocarril del Estado.



Los horarios y enfrentamientos:

10.00hs 2011, Atlético de Rafaela vs Ferrocarril del Estado.

11.00hs Novena Especial, Atlético de Rafaela vs Ben Hur.

12.00hs Novena División, Atlético de Rafaela vs Ben Hur.

13.00hs Octava División, Atlético de Rafaela vs Ben Hur.

14.00hs Séptima División, Atlético de Rafaela vs Ben Hur.

15.30hs Sexta División, Atlético de Rafaela vs Peñarol.

17.00hs Quinta División, Atlético de Rafaela vs Peñarol.



INGRESOS

La parcialidad de Atlético de Rafaela ingresará por el sector local (tribuna de cemento). Ferro, Ben Hur y Peñarol lo harán por el sector visitante (tribunas tubulares). El valor de la entrada general será de $400.