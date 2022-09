Medrán volvió a parar el mismo equipo

Atlético de Rafaela sabe que no puede dejar nada libre al azar y que el juego de este domingo es vital en sus aspiraciones de permanencia. La Crema ultima detalles para recibir a San Telmo, por la fecha 33 de la Primera Nacional 2022.

En la recta final del torneo, donde no se puede permitir más perder puntos, Ezequiel Medrán sabe que no tiene margen de error y no es tiempo de 'pruebas'. El que mejor está debe saltar a cancha en post de conseguir el resultado, el cómo, a esta altura del campeonato, queda totalmente de lado.

Es por ello que luego del 0-1 vs Chaco For Ever como visitante el DT optó por modificar la línea de fondo, donde los mayores problemas los tuvo por el sector derecho. Juan Galetto no tuvo un buen juego y en su lugar ingresó Agustín Bravo, dándose un corrimiento de piezas: Federico Torres pasó de 4 y el exSportivo Norte de 3.

Ayer, en el ensayo formal de fútbol, Medrán volvió a poner el mismo equipo y dibujo que utilizó en la práctica del jueves en el Predio.

Como habitualmente ocurre, el entrenador no confirmó el 11 inicial y si la modificación será real o bien sólo una prueba.

Vale recordar que Marco Borgnino y Nicolás Aguirre ya están recuperados de las diferentes lesiones que los marginaron de los últimos dos juegos y están a disposición.

El equipo sería con Julio Salvá; Torres, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Bravo; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Alex Luna y Jonás Aguirre; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler.

El plantel albiceleste trabajará en la mañana de hoy en el estadio y luego del entrenamiento quedarán confirmados los convocados para el juego de mañana a las 19.30hs, con arbitraje de Nazareno Arasa.



INFERIORES DE AFA

Por la 24° fecha del Torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional, los Juveniles de Atlético enfrentarán este sábado a Temperley, jornada que comenzará a las 9:00. En el predio "Tito" Bartomioli jugarán las categorías Mayores, mientras que las Menores lo harán en el sur del Gran Buenos Aires. Vale recordar que el próximo 20 de septiembre Atlético se pondrá al día jugando los encuentros postergados ante Villa Dálmine.