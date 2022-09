Los industriales de toda la Provincia festejaron su día en nuestra ciudad

Víctor Sarmiento, titular de FISFE, dejó, a pesar de los inconvenientes de la coyuntura, un mensaje optimista de cara al futuro aferrándose al crecimiento sostenido que viene experimentando el sector y contrastando el modelo industrial de la anterior administración central con el actual.

Oficiaron de anfitriones del encuentro, realizado en el Pabellón de Industrias de Sociedad Rural de Rafaela, el intendente Luis Castellano y el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), Diego Castro. Precisamente la decisión de la entidad que agrupa a los industriales santafesinos de efectuar la celebración del Día de la Industria en esta ciudad fue a modo de adhesión al 90 aniversario de la gremial empresaria local.

El discurso de la máxima autoridad de FISFE dejó conceptos alentadores e interesantes aunque como él mismo lo aclaró hay enfoques que pueden coincidir con su postura.

Tras ponderar el apoyo y las políticas del Gobierno provincial hacia el sector, Sarmiento se metió de lleno en los desafíos a futuro, se dirigió al primer mandatario y le señaló que “para seguir sosteniendo el crecimiento vamos a necesitar más infraestructura, gas, electricidad, caminos transversales, rutas. Sé que lo que estoy pidiendo puede sonar a utopía, pero el crecimiento que estamos detectando hace necesario este aporte; y ni que hablar de la hidrovía. Ahí, lo vamos a estar acompañando cuando usted lo requiera”.



CLARA RECUPERACIÓN

Más adelante aclaró que lo que seguía lo manifestaba con datos en la mano y recordó que “cuando en el 2019 realizamos este mismo almuerzo en Rosario, tengo presente haber dicho ‘no tenemos nada que festejar porque eran tiempos en los que se cerraban industrias y se perdían puestos de trabajo porque era un modelo que no contenía al sector industrial. No tenemos que olvidarnos de esto”.

“Hoy, a diferencia de aquel entonces, estamos en una clara recuperación de la industria, teniendo una formidable respuesta de crecimiento y lo digo con datos. Ayer, desde nuestro laboratorio de estudios recibimos el informe del mes de julio que arroja un 13% arriba del año 2018. Esto no es poca cosa si también se tiene en cuenta que van 27 meses de sostenimiento de crecimiento industrial”, apuntó.

“Muchos ponían en duda la solidez de este crecimiento y sostenían que solo se trataba de un efecto rebote post pandemia, pero cuando analizamos los resultados del primer semestre de 2022 se confirma que este crecimiento no vino para detenerse. Esto es mucho más que un efecto rebote posterior a la emergencia sanitaria”.

“Ese estudio también indica que tenemos el 82% de la capacidad industrial instalada, y esto no es un dato menor porque en tres años hemos recuperado 19.000 puestos de trabajo, que comparados con los 86.000 puestos del país que se recuperaron, surge claramente que Santa Fe está aportando más del 20% del trabajo digno y declarado”.

“Hoy, estamos con otra realidad, arrancamos con un piso diferente, piso que nos marca que no podemos bajar ni volver atrás sino todo lo contrario: tenemos que ir por más! Y esto solo se puede lograr con la participación de todos los jugadores: Nación, Provincia, Municipios, junto a los Sindicatos y los industriales porque tenemos la obligación de seguir creciendo”.



POLÍTICA

INDUSTRIAL

“Pero este crecimiento nos llevará a necesitar más insumos de materias primas y de equipamiento y obviamente vamos a necesitar más importaciones y por eso es bueno que hoy el Vasco (de Mendiguren) esté aquí porque es un hombre de industria y sabe de lo que hablamos”.

“Me han escuchado en más de una oportunidad decir que la recuperación de la economía es desde la producción y desde el interior hacia la Capital (Federal). Tenemos que cambiar ese paradigma y ese viejo concepto y se tiene que convertir en un proyecto de desarrollo federal con fuerte base en el agregado de valor, fortaleciendo el mercado interno, las exportaciones porque eso impactará en la creación de empleo genuino y permitirá ir recuperando de a poco el salario”.

“Desde Santa Fe podemos contribuir a esto. Podemos aportar claramente para que esto ocurra. Tenemos producción primaria, tenemos industrias que forman parte de las cadenas de valor instaladas en el país, y, sobre todo, nosotros los industriales santafesinos tenemos una fuerte convicción de impulsar la producción como forma de lograr el objetivo final de desarrollo para nuestro país. No hay otra”.

“Y para alguno que pueda pensar diferente les quiero decir que siempre desde la Federación hemos sostenido el mismo pensamiento: nosotros no hacemos política partidaria, nosotros hacemos política industrial porque estamos convencidos que de la única manera que podremos hacer un país más igualitario es a través de un desarrollo industrial; no le busquemos otra vuelta”.

“Siento que no hay más tiempo, somos inexcusables, o trabajamos incansablemente para lograr un país con desarrollo e inclusión o pasarán los años y seguiremos en desigualdad”.



ENCONTRAR

CONSENSOS

Diego Castro, abrió la lista de oradores brindando una afectuosa bienvenida a los cientos de industriales que se dieron cita.

“Es un orgullo poder organizar este evento junto a la Federación Industrial de Santa Fe. Este año nos toca cumplir 90 años de trayectoria institucional y nos parecía importante poder llevar a cabo actividades de este tipo”, dijo en el inicio de sus palabras.

“Antes de dar comienzo formal a este almuerzo, no queremos dejar de manifestar el enérgico repudio al atentado que sufrió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner".

Tras agradecer a todos los auspiciantes y el apoyo del Gobierno provincial, la Municipalidad y Sociedad Rural, se metió de lleno en la parte medular de su mensaje y señaló: ”Hoy nos reunimos a conmemorar el día de la industria en un momento complejo que requiere de cuestiones que tal vez hace tiempo que no vemos, tal como el anhelado diálogo social para encontrar aquellos consensos claves que logren transformarse en verdaderas políticas de Estado y nos permitan transitar un sendero de genuino desarrollo para todos los argentinos. Esperamos que este encuentro nos sirva para aportar a ese impostergable debate que necesitamos.

“Cuando soñamos con esta actividad -prosiguió-, pensábamos en que sería una oportunidad única para poner en valor la capacidad innovadora, el espíritu emprendedor y el potencial transformador del entramado industrial de Rafaela y la región, que viene con una dinámica alentadora, a partir de elevados niveles de actividad y muy buenos indicadores en materia de empleo. La diversidad productiva que nos caracteriza, como así también el perfil exportador de muchas de nuestras pymes, nos han permitido una rápida recuperación tras la pandemia del covid-19”.

“Además, si bien aún persisten necesidades de desarrollar más suelo para uso industrial, tener una mejor conectividad digital y contar con mayor infraestructura energética y logística, no podemos dejar de destacar que en los últimos años hemos podido apreciar fuertes inversiones públicas para el desarrollo de muchas obras que veníamos gestionando desde hace mucho y que realmente necesitábamos, por lo que estamos muy agradecidos.

“Todo esto nos entusiasmaba, porque entendíamos que íbamos a poder hablar de una verdadera celebración industrial. Sin embargo, ese óptimo desempeño que veníamos teniendo, actualmente se ve afectado".