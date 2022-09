Para Possetto, "la industria láctea se está tecnificando demasiado"

Tal como sucede en cada 10 de septiembre, desde 1.944 hasta la actualidad, los trabajadores de la industria láctea están de festejo, ya que hoy es "su día". En aquella ocasión, hace 78 años, un grupo de empleados de la ciudad de Buenos Aires creó el Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Lechera (SATIL) para defender sus derechos. El objetivo de ese sindicato fue organizar a los grupos que ya se habían formado anteriormente para avanzar en la lucha. Diez años después, en enero de 1954, se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional del Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Lechera y Afines de la República Argentina, que reunió a todas las asociaciones. Allí se sentaron las bases para el Congreso Extraordinario que se realizó en junio, donde se resolvió la unidad definitiva de todos los grupos en una misma organización: la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA).

En el plano local, Domingo Possetto hace 36 años que se viene desempeñando, de manera ininterrumpida al frente de ATILRA seccional Rafaela, y a principios de este 2022 renovó su mandato por otras 4 temporadas. Y en relación al presente del sector en este momento difícil del país en materia económica, el vigente secretario general le comentó a este Diario que "la realidad del sector en estos tiempos complicados tiene que ver con lo que estamos viviendo. De todos modos, el presente en nuestra zona es bueno, ya que las empresas lácteas han empezado a equilibrar sus números. No obstante, en cuanto al gremio, uno de los temas que estamos viendo y tratando en las conversaciones con los sectores empresarios es que las empresas se están tecnificando demasiado o de acuerdo a la realidad que les permite hacerlo. Eso limita un poco con la cantidad de mano de obra nueva, pero se está evaluando el hecho de incorporar más mano de obra activa, que es lo que necesitamos para que se mueva el mercado y para que los obreros puedan tener su respectivo trabajo. Tenemos una realidad numérica, en cuanto a la cantidad de afiliados, que es de 1.550 aproximadamente, pero hay una realidad de trasfondo, ya que entre 200 y 250 trabajadores ya jubilados han optado por quedarse tanto en ATILRA como en en OSPIL o AMPIL cubriendo sus necesidades de salud más que sus intereses gremiales. En este sentido, también se ha achicado la plantilla de aportantes. Hace unos años tuvimos casi 1.500 aportantes, y hoy estamos por debajo de esa cantidad".

Sobre la nueva paritaria que se avecina, el dirigente expresó que "nosotros habíamos cerrado en el mes de mayo de este año una cifra importante. Para aquellos que trabajan sábado y domingo, los sueldos son importantes pero cada vez menos suficientes, porque lamentablemente, este flagelo que es la inflación, que viene ya desde muchos años, perjudica a los que menos recursos tienen, que son los trabajadores. En este aspecto, tenemos que volver a discutir la recomposición salarial en el mes de octubre, aunque ya han existido algunas reuniones de acercamiento".



VUELVEN LOS FESTEJOS

Una buena noticia para los trabajadores lácteos es que después de 2 años a raíz de la pandemia, en esta ocasión se podrán realizar varios festejos y actividades. En este sentido, Possetto comentó que "tenemos previsto varios festejos y actividades para esta jornada tan especial. Luego del torneo de truco que se realizó este viernes en el salón de usos múltiples de nuestro camping, este sábado, desde las 19, en la Catedral, se realizará una misa en agradecimiento por el trabajo, pero también en conmemoración de todos aquellos compañeros que ya no están con nosotros y que fueron castigados por la pandemia. En tanto, este domingo, a partir de las 10.30, se va a realizar un torneo de fútbol con la participación de 12/14 equipos y también otro de bochas mixto, con la participación de hombres y mujeres. Y desde las 14 vamos a llevar a cabo lo que denominamos 'Lecherito´, donde se realizarán actividades de entretenimiento con los hijos de los empleados que se desempeñan en la industria lechera. Además, habrá sorteo de varios premios y se entregarán algunos presentes. Mientras que para fines de octubre, nuestra seccional cumplirá un nuevo aniversario, el día 30, con lo cuál el 29 vamos a estar haciendo una cena-baile donde se agasajará a quienes cumplieron 25 años de afiliación en el transcurso de septiembre 2021 a agosto 2022 y también a los que cumplieron 50 años de afiliación al gremio y a los compañeros que se han jubilado".



EXPECTATIVAS

Con respecto a los que se viene, el gremialista opinó que "con respecto al futuro, todo dependerá de la voluntad de los ciudadanos para enfrentar esta difícil situación, y también con el entusiasmo que tengan los empresarios de nuestro país. En Carlos Casares hace tiempo que tenemos un conflicto con los cuáles nos solidarizamos, desde Rafaela, donde hay una empresa en la cual no quiere reconocer el convenio colectivo de trabajo, que es el principal enfrentamiento que creo vamos a tener en el futuro. Hace bastante que estamos con este conflicto que se ha politizado, en la cual estamos defendiendo los derechos y no los quieren reconocer. Por eso digo que el futuro va a ser bastante incierto para el mundo del trabajo en general y en particular para el nuestro. Por otro lado, en la jurisdicción de Rafaela, tenemos muy pocas empresas grandes, en las cuáles nunca hemos tenido, gracias a Dios, atrasos en los pagos y ningún problema de esa índole. Por suerte, estamos en un sector donde en líneas generales siempre se cumplió más allá de algunos vaivenes".

Por último, cabe recordar que Possetto fue reelegido durante las elecciones que tuvieron lugar entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre del año pasado. A comienzos de año, volvió a reasumir en el cargo y lo hará hasta enero del 2026 y se mostró muy contento y entero al haber renovado su mandato. "En lo personal, satisfecho porque este año hemos iniciado otro período y la verdad que me siento muy acompañado por los compañeros directivos y por los delegados y delegadas, al cuál les dejo un respetuoso saludo. Lentamente, estamos incorporando a la mujer, que son muchos menos que los hombres dentro de la industria lechera, a las filas de la organización gremial. Así que aprovecho este espacio para hacer extensivo el saludo a todos en este día tan especial, en especial a los de nuestra jurisdicción. Por último, este domingo, cuando estemos festejando el día del trabajador lechero, también se festeja el día del maestro, con lo cual, desde ATILRA, queremos saludar a todos los maestros y maestras que tienen una difícil tarea, en estos momentos, donde las pautas culturales van cambiando y se hace cada vez más difícil lograr insertar pautas culturales duraderas y que sean provechosas para la sociedad".