El gobierno descontó los días de paro y AMSAFE rechazó la medida

El gremio de docentes públicos (AMSAFE) manifestó este viernes su descontento luego de que el gobierno descontara los días de paro en agosto pasado. La decisión de la provincia se da en medio de una negociación salarial, donde el lunes habría novedades respecto a una oferta concreta para los maestros.

Pese a la mesura, el sindicato docente emitió un comunicado al dar cuenta de los registros del sistema informático integrado que ostentan todos los empleados públicos de la provincia en la liquidación de sueldos (SARH). "Esta novedad, que llega en medio de la discusión paritaria va en dirección contraria a los fundamentos de la ley paritaria provincial Nº 12.958, ámbito ganado por el conjunto de las y los trabajadores de la educación", apuntaron desde AMSAFE al conocer el descuento salarial.

Es por eso que desde AMSAFE exigieron "dar marcha atrás con esta decisión que avasalla el derecho constitucional a huelga y a la vez se da en el marco del reclamo por salarios dignos, en una situación asfixiante para el bolsillo de las y los docentes". Y concluyeron: "Recordamos que AMSAFE viene exigiendo paritarias desde antes del receso invernal, por lo tanto responsabilizamos al gobierno de esta situación, que no admite estas medidas de coerción ni más dilaciones en el tiempo".

En declaraciones formuladas este martes, luego de la reunión paritaria con los gremios docentes, el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri había informado que “hubo un planteo (de los gremios) sobre el no descuento de los días no trabajados y la provincia tiene una decisión tomada al respecto. No hay decisión de cambiar desde el gobierno lo que oportunamente se comunicó”, aunque como es habitual, la cuestión quedó librada a la dinámica de la negociación.

Por su parte, Walter Agosto, el ministro de economía de Santa Fe, expresó, sobre la paritaria docente, que “el gobierno provincial siempre manifestó vocación de acuerdos con sectores de la administración provincial” dijo y entiende que “la elevada inflación de los últimos meses tensionó la situación”. “El esfuerzo para preservar el poder adquisitivo pretendemos hacerlo”, adelantó Agosto antes de sentarse a dialogar con los docentes. “Formalizaremos una propuesta que permita recuperar la brecha entre lo que el gobierno había pautado y la inflación”, sostuvo y remarcó que “el gobierno provincial está cumpliendo con lo que firmamos con los gremios”. “El esfuerzo está planteado en una negociación que pretendemos sea positiva para formalizar un marco de referencia hasta fin de año” contó. “Vamos a ir acompañando el fenómeno inflacionario”, dijo. Mientras tanto, se aguarda que el próximo lunes el gobierno realice la oferta salarial para resolver el conflicto.