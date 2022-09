El BCRA prorrogó hasta fin de año las restricciones para importar

El Banco Central prorrogó hasta fin de año el régimen que establece restricciones para las importaciones, al tiempo que endureció las condiciones de financiamiento para productores que no liquiden sus tenencias luego del lanzamiento del "dólar soja".

"El Directorio del Banco Central dispuso prorrogar hasta el 31 de diciembre próximo la distribución del cupo mensual vigente para importar y la obligatoriedad de financiar a 180 días las importaciones que se cursan a través de las SIMI B", informó la autoridad monetaria a través de un comunicado de prensa.

De esta manera se formaliza lo que en la práctica se sabía que iba a suceder ante la escasez de divisas que afecta al BCRA. Durante su visita a Estados Unidos el ministro de Economía, Sergio Massa, logró destrabar una serie de créditos con el BID y el Banco Mundial que podrían acercarle a las reservas internacionales unos US$ 1.700 millones hasta fin de año.

A eso se suma la liquidación de alrededor de US$ 5.000 millones que prometió sumar el sector agroexportador luego de que el gobierno ofreció un tipo de cambio diferenciado a $ 200 por dólar. En línea con esta medida la entidad a cargo de Miguel Pesce endureció las condiciones para los productores que no liquiden su acopio.

Por ello fijó la tasa mínima para el financiamiento a productores que mantengan un stock de soja superior a 5% de su producción en el equivalente a 120% de la última tasa de política monetaria.

A su vez, exceptuó de esta tasa a los productores cuyo monto total de financiaciones en el sistema financiero no supere el importe equivalente a $ 2 millones y que acrediten no tener un acopio de su producción de soja superior al 5% de su capacidad de cosecha anual.

La tasa mínima de interés de 120% sobre la tasa de LELIQ se aplicará a todas las líneas de financiamiento en pesos, cualquiera sea la forma de instrumentación, y es complementaria al programa que puso en marcha el Gobierno para que los productores liquiden divisas por exportación de soja a $ 200 por dólar.

Además, el Banco Central aclaró a las entidades del sistema que es obligatoria la apertura de la cuenta dólar linked donde pueden depositar los chacareros. (NA)