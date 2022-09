Dólar blue cerró a $ 280

El dólar paralelo operó ayer a la baja y cerró en $280 en la punta vendedora, mientras que avanzaron los tipos de cambio financieros y el Banco Central (BCRA), volvió a acumular reservas por tercera jornada consecutiva. El blue perdió este jueves cuatro pesos y la brecha con el tipo de cambio oficial volvió a quebrar el techo del 100% y se ubicó en 89,05%.

En las dos ruedas anteriores el dólar informal había repuntado $14, luego de desplomarse $20 en las dos ruedas previas.

El mercado marginal mostró una alta volatilidad y la moneda marginal operó en gran parte de la rueda a $ 279, pero volvió a caer tras dos jornadas en alza. El blue bajó 1,41% y cerró el día a $280,00.

Tras el lanzamiento del tipo de cambio oficial de $200 para la liquidación de la cosecha de soja durante septiembre, el BCRA compró ayer US$ 426 millones en el mercado de cambios y acumuló US$ 860 millones en tres días. Fuentes del BCRA destacaron que por operaciones con el dólar soja se registraron ventas por US$ 623 millones y suman en la semana US$ 1.408 millones.