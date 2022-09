El Senado repudió el ataque contra la Vicepresidenta

En una sesión especial de la que no participó la oposición, la Cámara de Senadores expresó ayer formalmente el repudio al intento de homicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner el jueves pasado en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.

El proyecto de repudio se aprobó con 37 votos afirmativos, la totalidad de los presentes, en un debate de menos de dos horas. Pasadas las 11.15, el Frente de Todos consiguió el quórum necesario para iniciar el debate especial, con la colaboración de legisladores aliados de las provincias, como el rionegrino Alberto Weretilneck y la cordobesa Alejandra Vigo.

Juntos por el Cambio había anunciado que no participaría, al considerar que se trabaja de una sesión con "intencionalidad política" de parte del oficialismo y que ya se había manifestado el repudio el mismo día del atentado con un comunicado de todos los bloques.

La sesión fue encabezada por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, ya que la vicepresidenta no tenía previsto asistir.

La senadora oficialista Clara Vega abrió la ronda de discursos y expresó que "era necesario hacer un repudio colectivo de todo este Senado, porque toda esta casa fue atacada, no Cristina Fernández de Kirchner, es la institucionalidad del país la que fue atacada y que, gracias a dios, ese tiro no llegó a destino".

El senador por Río Negro Alberto Weretilneck, por su parte, cuestionó la ausencia de Juntos por el Cambio y a los dirigentes que "aún al día de hoy" no han repudiado el ataque contra la vicepresidenta.

"En el momento del ataque comenzó un minutero, que no quiero ser pesimista, pero si no lo paramos podemos estar en el inicio de una etapa muy difícil para el país", advirtió el rionegrino, uno de los aliados que se sumó al Frente de Todos para el quórum en el inicio de la sesión.

A su turno, la oficialista Anabel Fernández Sagasti subrayó que existe "un método mundial donde se siembre y se pone fertilizante al odio y nadie puede mirar al costado".

"Quiero llamar a la reflexión a quienes no están hoy acá, a quienes nos afiliamos a partidos porque creemos en ideas, porque queremos un país mejor. Siento que hay un grupo de dirigentes que se olvidaron de eso, que se olvidaron para qué estamos. Puede gustarles o no la vicepresidenta, pero si hay alguien quien ha luchado a través del voto popular es la vicepresidenta", resaltó la mendocina.

"Todos los que estamos acá sentimos mucha angustia, sentimos la necesidad de hablar, de gobernar nuestras emociones, pero si digo que admiro, respeto y quiero a la vicepresidenta creo que estoy hablando por millones de argentinos", afirmó Fernández Sagasti.

El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, cerró la sesión, con críticas a la oposición por ausentarse, y subrayó que "un comunicado no es lo mismo que un repudio oficial" del Senado. (NA)