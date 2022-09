En Humberto, Argentino y "la prueba más grande del país"

Este 2022 no es un año más para el Club Argentino FBC de Humberto Primo. El próximo 16 de noviembre estará cumpliendo el centenario y en virtud de tan especial acontecimiento su Comisión Directiva ha planificado varios eventos acordes a la trascendencia de la celebración.

Una parte de los mismos vino desarrollándose en meses pasados, pero a medida que se acerca la fecha de la fundación llegan los más salientes y convocantes.

Uno de ellos será en el mes de octubre. Concretamente durante los días 10 y 11 y se denomina "The Chance, la prueba de jugadores más grandes del país".

Para tener precisiones de la misma dialogamos con Melisa Morra, presidenta de la entidad humbertina, que nos manifestó que "es organizada de forma conjunta por el AFBC de Humberto Primo y Martín Sendoa de Ninja Sport, es una prueba gratuita para jugadores desde los 13 a los 24 años (13 a 17 el primer día, de 18 a 24 el segundo), arrancando a las 8.00 am, con entrada libre y gratuita, servicio de cantina. La inscripción de jugadores se realiza a través de la página de Instagram thechance.2022".

Sendoa es un representante de futbolistas relacionado con nuestra ciudad y la provincia, a través de su vínculo con Enzo Copetti, Alex Luna, Facundo Farías, entre otros jugadores profesionales.

La dirigente, que asumió en febrero de 2020, acotó que "está previsto realizar una conferencia de prensa el día 18 de octubre a las 11 hs en sede del club", y para resaltar el interés que viene despertando en la región, mencionó que "hoy hay más de 200 inscriptos de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Mendoza, Salta, Entre Ríos y alguna provincia más".

Sobre el modo de selección en la prueba, que reunirá a tantos jóvenes, Melisa puntualizó que "el Scauting lo realiza Martín Sendoa y un equipo técnico que dirige integrado por profes de los clubes más importantes del país, siendo realmente importante la participación de los niños como experiencia deportiva, independientemente de la selección o no".



OTRAS ACTIVIDADES

La próxima semana, 17/18 de septiembre, se realizará el torneo de fútbol infantil "Humbertito" con más de 35 clubes participantes y casi mil chicos de categorías 2012 a 2017. Si bien ya venía desarrollándose, en este año del Centenario tendrá un mayor despliegue.

Asimismo, el 25 de septiembre la entidad tendrá el show de Baglietto-Vitale a las 19.30.

En cuanto al día del centenario, 16-11(hora a confirmar), se realizará la inauguración de monolito y destape de placa del centenario con serenata deportiva “celeste y blanca” y para el 19 de noviembre se ha programado una Cena Protocolar con participación de autoridades, socios, deportistas y público en general.