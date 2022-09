Kawasaki presentó la nueva Versys 650 en la Argentina

De la mano de Grupo Iraola, Kawasaki Argentina, líder en la fabricación de motos de alta gama, presentó esta semana la nueva Versys 650, una moto icónica que se ofrece en el país desde el 2007, y que llega con un rediseño completamente renovado y tecnología mejorada. Este modelo se suma al portfolio de producción nacional de la marca en Argentina, luego del proyecto de expansión e inversión del Grupo Iraola, que contemplaba la incorporación de una línea de montaje específica y exclusiva para la producción de las motos Kawasaki en su planta de Venado Tuerto. La compañía también fabrica la Versys 300, Ninja 400, Z400 y KLR 650, lanzada en diciembre pasado, y planea incorporar más modelos para fines de 2022.

La Versys 650 está equipada con suspensión diseñada para viajes de larga distancia y con grandes mejoras que la hacen ideal para una aventura. En esta oportunidad, además, lanza grandes mejoras en el diseño, y nuevos features con tecnología mejorada como:

• Parabrisas ajustable en cuatro posiciones.

• Nuevos faros LED.

• Pantalla instrumental TFT (4.3”) color con conectividad a smartphone. Sistema Rideology.

• Control de tracción Kawasaki (KTRC).

• Frenos ABS.

• Nuevo carenado superior inspirado en la Versys 1000.

El lanzamiento se realizó a través del canal oficial de Youtube de Kawasaki Argentina, a través de un video develación que muestra a la moto en distintos espacios para los que este modelo está pensado. Bajo el concepto “Any Road, Any Time”, la nueva Versys 650 llega para conquistar a los fanáticos de las motos en ciudad y en ruta. Estará disponible en color verde o negro y será comercializado en concesionarios oficiales de todo el país a un precio de USD 23.590

De la mano de Grupo Iraola y con más de 40 años de presencia en nuestro país, Kawasaki, la marca japonesa líder en el mundo de la competición, motociclismo off road y pista, cuenta con una planta de producción local en Venado Tuerto, Santa Fe y una nueva línea de montaje desarrollada específicamente para la producción nacional de modelos: Versys 300, Z400, Ninja 400, KLR 650 y recientemente la Versys 650. De cara al futuro, la marca Kawasaki en Argentina apuesta fuertemente a la producción nacional y a ofrecer el line up más completo del mercado.