A los 96 años y tras siete décadas en el trono, falleció la reina británica Isabel II

La muerte de la reina Isabel II generó una gran conmoción en el Reino Unido. La monarca que más tiempo estuvo en la Corona (70 años), tuvo una vida cargada de hechos relevantes que la convirtieron en una de las personas más relevantes de la monarquía británica.



BREVE REPASO DE LA VIDA Y EL REINADO DE ISABEL II

21 de abril de 1926 - Isabel nació a las 2.40 de la madrugada en el número 17 de Bruton Street, Londres, y fue bautizada el 29 de mayo de ese año en la capilla privada del Palacio de Buckingham.

11 de diciembre de 1936 - Se convirtió en heredera a los 10 años, cuando su tío Eduardo VIII abdicó y su padre se convirtió en el rey Jorge VI.

20 de noviembre de 1947 - Se casó con el teniente de navío Philip Mountbatten, un príncipe griego, en la Abadía de Westminster de Londres. Tuvieron cuatro hijos: el príncipe Carlos (nacido en 1948), la princesa Ana,(1950), el príncipe Andrés (1960) y el príncipe Eduardo (1964)

2 de junio de 1953 - La reina Isabel es coronada en la Abadía de Westminster en el primer servicio de coronación televisado.

1977 - La reina celebra su Jubileo de Plata -25 años como monarca- con una gira por los países de la Commonwealth y fastuosas celebraciones en Gran Bretaña.

1981 - El príncipe Carlos se casa con Lady Diana Spencer en una brillante ceremonia.

1992 - Su 40º año en el trono, que ella denomina "annus horribilis" (año horrible), está marcado por los problemas matrimoniales y las disensiones públicas.

1997 - El 31 de agosto, Diana y su compañero millonario Dodi al-Fayed mueren al estrellarse su coche mientras eran perseguidos por fotógrafos en moto por París. La reina y la familia real son criticadas por su respuesta reservada.

30 de marzo - La reina Isabel, la reina madre, muere en el castillo de Windsor a los 101 años.

14 de junio - Cuatro días de celebraciones en todo el país marcan el Jubileo de Oro de la reina.

2012 - El jubileo de diamante para conmemorar sus 60 años en el trono se celebra durante cuatro días en junio junto con una gira por todo el país. Un millón de personas se reúnen para un desfile en el río Támesis, y millones más asisten a fiestas callejeras.

21 de abril de 2016 - Isabel celebra su 90º cumpleaños, siendo la primera monarca británica en alcanzar tal hito.

Enero de 2020 - Enrique y Meghan anuncian que dejarán de ser miembros activos de la familia real. Se mudan a Los Ángeles en marzo.

9 de abril de 2021 - El príncipe Felipe, marido de la reina durante 73 años, muere pacíficamente a los 99 años en el castillo de Windsor.

6 de febrero - La reina celebra su 70º año en el trono, aprovechando la ocasión para dar su bendición a la segunda esposa de Carlos, Camilla, para que sea llamada reina consorte cuando se convierta en rey.

20 de febrero - La reina da positivo en las pruebas de COVID-19 y se dice que sufre síntomas leves de resfriado. Pronto se reincorpora a sus tareas oficiales.

8 de septiembre - La longeva monarca fallece en el Castillo de Balmoral, en Escocia, rodeada por la familia real.



EL NUEVO MONARCA BRITÁNICO ES SU HIJO, CARLOS III

Desde la Familia Real confirmaron que el nuevo monarca británico será conocido como el rey Carlos III, tras la muerte de la reina Isabel II, informó PA Media.

En su primera comunicación pública, el nuevo rey de Gran Bretaña describió la muerte de su madre, la reina Isabel, como un momento de "máxima tristeza".

La tarea será abrumadora. Su difunta madre era muy popular y respetada, pero deja una familia real que ha visto empañada su reputación y tensadas sus relaciones, con acusaciones incluso de racismo contra funcionarios del Palacio de Buckingham.

Carlos se enfrentará a esos retos con 73 años, convirtiéndose en el monarca de mayor edad en ocupar el trono en un linaje que se remonta a 1.000 años, acompañado con su segunda esposa Camilla, que aún divide a la opinión pública.

Para los detractores, el nuevo rey es débil, vanidoso, entrometido y mal preparado para el papel de soberano.

Se le ha ridiculizado por hablar con las plantas y obsesionarse con la arquitectura y el medio ambiente, y será asociado durante mucho tiempo con su fallido primer matrimonio con la difunta princesa Diana.

Sus partidarios dicen que eso es una distorsión del buen trabajo que hace, que simplemente se le malinterpreta y que en áreas como el cambio climático se ha adelantado a su tiempo.

Afirman que es reflexivo y se preocupa por sus conciudadanos británicos de todas las comunidades y condiciones sociales. Su organización benéfica Prince's Trust ha ayudado a más de un millón de jóvenes desempleados y desfavorecidos desde su lanzamiento hace casi 50 años.

"El problema es que estás en una situación en la que no puede ganar nada. Si no haces nada en absoluto (...) se van a quejar", dijo una vez Carlos en un documental de televisión. "Si intentas implicarte, hacer algo para ayudar, también se quejan".

A lo largo de su vida, Carlos se ha visto atrapado entre una monarquía en proceso de modernización, que intenta encontrar su lugar en una sociedad más igualitaria y en rápida evolución, y el mantenimiento de las tradiciones que dan a la institución su encanto.



SU CRIANZA

Preparado desde su nacimiento para ser rey algún día, Carlos Felipe Arturo Jorge nació en el Palacio de Buckingham el 14 de noviembre de 1948, en el duodécimo año de reinado de su abuelo, el rey Jorge VI.

Con solo tres años se convirtió en heredero, después de que su madre se convirtió en reina en 1952, y su crianza fue diferente a la de los previos futuros monarcas.

Sin embargo, para muchos en Reino Unido y fuera de él, Carlos siempre estará asociado a su fracasado matrimonio con Lady Diana Spencer y a su romance con Camilla Parker Bowles, el amor de su vida.

Cuando él y Diana se casaron en 1981 ante una audiencia televisiva mundial de unos 750 millones de personas, su novia parecía la elección perfecta.

Al principio todo parecía ir bien, con el nacimiento de Guillermo y Enrique en 1982 y 1984, respectivamente. Pero entre bastidores, el matrimonio tuvo problemas y Diana culpó a Camilla de su eventual ruptura en 1992, diciendo en una famosa entrevista televisiva: "Éramos tres en este matrimonio".

En 2005 se casó por fin con Camilla, que salió a la luz pública para conseguir una mayor aceptación y elogios por su estilo desenfadado.



MULTITUD FUERA DEL PALACIO BUCKINGHAM

Rondas improvisadas de "God save the Queen" (Dios salve a la reina, por su traducción en inglés) y lágrimas brotaron entre los miles de personas que se reunieron frente al Palacio de Buckingham el jueves, cuando se conoció la noticia del fallecimiento de la reina Isabel.

"Crecimos con ella siempre estando ahí", dijo entre lágrimas Margaret Parris, una consultora que viajó más de 30 kilómetros desde Epping, a las afueras de Londres, tras enterarse de que la monarca no se encontraba bien.

Un arco iris doble se elevó sobre el cielo de Londres poco antes de que el palacio publicara un aviso oficial de la muerte de Isabel en las puertas exteriores, que tanto los londinenses como los turistas clamaban por ver.

"Ella ha sido un ejemplo para todos nosotros y creo que la vamos a extrañar", dijo la magistrada Marianne Mason, de 66 años, quien terminó yendo al palacio cuando la lluvia suspendió un partido de cricket. "No estoy segura de que alguien más pudiera haberlo hecho, o lo hará", agregó. NA