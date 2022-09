Amplio triunfo en Santa Fe de la lista Celeste Violeta

Luego de las pasadas elecciones provinciales de AMSAFE del 15 de junio, el pasado miércoles los docentes volvieron a las urnas, ya que se realizaron las elecciones de la Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina (Ctera), gremio nacional que nuclea a los docentes de las escuelas públicas de todo el país y del cual forma parte como sindicato de base Amsafe en la provincia de Santa Fe.

No obstante, los integrantes de la lista Celeste Violeta Nacional, que encabezaron Sonia Alesso (ex secretaria general de Amsafe) como secretaria general, y Roberto Baradel, a cargo del gremio Suteba en provincia de Buenos Aires, como secretario general adjunto, comunicaron este jueves el triunfo cuando se llevaban escrutadas el 80 % de las mesas de todo el país, informando que habían logrado más del 76 % de los votos. Ambos conforman una corriente gremial afín al actual gobierno nacional, perteneciente a la CTA que conduce Hugo Yasky, actual diputado nacional por el Frente de Todos. Mientras que las otras alternativas eran la lista Multicolor que postulaba a Angélica Lagunas de ATEN de Neuquén como candidata a secretaria general, y a Romina Del Pla de Suteba de la provincia de Buenos Aires, como secretaria general adjunta, y la Lista Azul y Blanca, por la que se presentó a Carlos Magno que comanda el gremio ATECH en la provincia de Chubut, como candidato a secretario general; y Marta Gómez, Secretaria General de Suteba en La Matanza en la provincia de Buenos Aires, como candidata a secretaria general adjunta.

El acto eleccionario se realizó el último miércoles y se votó en 4.340 mesas a lo largo y ancho de la Argentina. “Este triunfo de la Lista Celeste Violeta Nacional es fruto de la resistencia y lucha que nuestra organización llevó adelante a lo largo de su historia”, expresaron los triunfadores en un comunicado. La nómina ganadora compitió contra dos listas más de sectores de la izquierda, la lista Multicolor y la Azul y Blanca. Este miércoles 7 de septiembre se desarrollaron las elecciones nacionales de CTERA, según datos provisorios, en nuestra provincia se impuso ampliamente la lista Celeste-Violeta para Junta Ejecutiva Nacional, como así también el Frente Trabajadores de la Educación para congresales. De esta manera se ratifica un proyecto sindical basado en la defensa de la Escuela pública y en los derechos de las y los trabajadores de la educación, para seguir luchando por más presupuesto educativo y para defender la Paritaria Nacional Docente. Nuestro reconocimiento a todos los compañero y compañeras que responsablemente asumieron las tareas, como así también a cada uno de los afiliados y afiliadas que emitieron su voto, fortaleciendo, de esta manera, la democracia sindical", expresó el comunicado.

Además de que los afiliados seleccionaron entre tres listas para elegir la conducción nacional, por otro lado hubo dos listas para elegir congresales provinciales.

En cuanto al departamento Castellanos, se impuso la lista Multicolor, con 526 votos a 209 en la elección de la Junta Ejecutiva, y 467 a 315 en la elección de congresales provinciales. En cuanto a la participación local, Adrián Oesquer, actual delegado de Amsafe Castellanos, forma parte de la fórmula Alesso-Baradel como candidato a congresal titular., mientras que los congresales Hugo Acuña - ex candidato a delegado seccional de Amsafe Castellanos- y Sandra Villarroel (ambos dirigentes del espacio 4 de Abril Castellanos) apoyaron a la lista Multicolor de Angélica Lagunas y Romina Del Pla.