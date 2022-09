No hubo encuentro entre el gobierno y los estatales

El segundo encuentro paritario que estaba previsto para este jueves a la mañana con los gremios estatales ATE y UPCN fue suspendida a pedido del gobierno provincial, que habría pedido más tiempo para analizar el porcentaje de aumento salarial a ofrecer, según indicaron fuentes gremiales.

Según indicó el secretario general de ATE, Jorge Hoffmann, en declaraciones radiales, el próximo encuentro con los representantes del gobierno provincial será el próximo martes 13 a las 12 en la Casa de Gobierno. Si bien se aguarda una comunicación oficial, en diálogo con LT10 Hoffmann manifestó que la suspensión "por el momento no traería problemas, siempre y cuando la propuesta se haga antes del 20 de septiembre, fecha en que se liquidan los sueldos". "La postergación no altera la posibilidad de que tengamos un aumento mayor a 8% para este mes, lo que sí buscamos como gremio es tener la recuperación del salario frente a la inflación al mes de septiembre y discutir luego un porcentaje por los tres meses que restan con una revisión en diciembre, si es que volvemos a quedar debajo de la inflación", aclaró el dirigente gremial.

En tanto, el propio Ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, confirmó la suspensión de la reunión al afirmar que "en el marco de lo que son las negociaciones paritarias y puntualmente lo que tiene que ver con la paritaria central, en el día de la fecha conversamos con los secretarios generales de UPCN y ATE y convenimos tener una nueva reunión el martes. El motivo de la reunión será la posibilidad de llegar en esta oportunidad con una propuesta salarial. Desde la primera reunión que tuvimos el 1 de septiembre seguimos trabajando en la cuestión salarial produciendo los intercambios que se vienen realizando y que tienen que ver con el diálogo colectivo". Mientras tanto, el lunes se volverán a encontrar los funcionarios provinciales con los gremios docentes de Amsafe y Sadop y también con los trabajadores de salud. En un contexto de escalada inflacionaria que dejó "corto" el acuerdo del 46% de aumento sellado hace unos meses, los gremios Sadop y AMSAFE evaluaron que las propuestas de incremento deberían rondar entre un 35 y un 40%.

En declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, el titular del gremio de los docentes privados, Martín Lucero, explicó que en la reunión paritaria de hace unos días se le planteó al gobierno "la pérdida en los últimos tres meses del poder adquisitivo de los salarios y por eso pensamos en un mecanismo de reactualización automática. Porque con una disparada inflacionaria los sueldos se licúan mes a mes". Por otra parte, el titular de AMSAFE provincial, Rodrigo Alonso, planteó, por otro lado, que la convocatoria a la paritaria fue "tardía y originó un conflicto que tienen un solo responsable y ese es el gobierno provincial. El acta paritaria debe contener un aumento salarial para activos y jubilados, un aumento en las asignaciones familiares, propuestas que impliquen mejorar las condiciones para poner enseñar y poder aprender y propuestas que impliquen que los trabajadores de la educación podamos discutir las políticas educativas y no tengamos más definiciones unilaterales como las que observamos en la extensión horaria, promoción en el secundario y otros aspectos".



PROTESTA EN EL INTA

Este jueves, los trabajadores del INTA llevaron a cabo la 2da jornada de protesta en plazas y espacios públicos en reclamo por mejores salarios y para visibilizar el trabajo que se viene desarrollando en cada territorio. Ante la falta de respuestas de la presidencia del INTA a sus reclamos, el malestar entre los trabajadores es cada vez mayor.