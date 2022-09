Sagardoy: “La Discapacidad espera que la política le de lo que le corresponde”

Días atrás, las instituciones y profesionales que trabajan en Discapacidad se movilizaron a Plaza 25 de Mayo por el corte de pagos del Gobierno nacional a las obras sociales.La concentración fue la consecuencia de la desgastante situación que se viene dando hace años, con el atraso durante meses de los pagos, pero en el último tiempo llegó al extremo debido a que en el mes de agosto directamente se cortaron.Quien arrancó fue la Concejala Alejandra Sagardoy (Juntos por el Cambio) y con firmeza reflexionó: “Gobernar es escuchar a todas, todos y todes, en particular a quienes no tienen voz, que son los más vulnerables porque muchas veces nos llenamos la boca hablando de los derechos de los niños, niñas y personas con discapacidad y que queremos una ciudad inclusiva, pero sin ellos no hay ninguna posibilidad de lograrlo”.En el mismo tono, continuó: “Es necesario que por encima de nuestras diferencias estemos todos juntos reclamando para que al colectivo de discapacidad se le otorguen los derechos que le corresponden”.“Si los profesionales no cobran por su trabajo las niñas, niños, jóvenes y adultos cómo pueden continuar con su terapia. Ya la pandemia hizo estragos con ellos; no seamos nosotros quienes, por mezquindades, le privemos la posibilidad de seguir avanzando”, lamentó la radical.Y finalizó enfatizando: “Están esperando que la política les dé simplemente lo que les corresponde: el derecho a la salud, la educación y la recreación”.El Justicialismo se sumó al reclamo y fue Juan Senn quien contó que desde el bloque oficialista “Hemos pedido información a la Superintendencia de Salud de la Nación para conocer sobre los pagos atrasados que, aparentemente, se vienen teniendo y de ser así que nos haga conocer los motivos para luego determinar si avanzamos de otra forma y evaluar si son los obras sociales las que no cumplen con los pagos”.EN EL SENADODE LA NACIÓNEl reclamo de los prestadores de servicios llegó a Cámara alta del Congreso a través de las gestiones realizadas por los concejales Alejandra Sagardoy, Leonardo Viotti, Germán Bottero y Miguel Destefanis ante el senador nacional, Dionisio Scarpin, quien presentó un pedido de informes para que se dé a conocer los motivos por los cuales se registra la demora en el pago de las prestaciones.Días atrás los concejales Alejandra Sagardoy, Leonardo Viotti, Germán Bottero y Miguel Destefanis acompañaron al sector de discapacidad en la ciudad junto al senador nacional, Dionisio Scarpin. Allí asumieron el compromiso de llevar el reclamo al Gobierno Nacional pidiendo una solución urgente al pago de lo adeudado a los profesionales, de modo tal que niños, niñas, adolescentes y adultos puedan normalizar sus terapias y ya no se vean vulnerados sus derechos de acceso a la salud.El pedido de Informe elevado al Ejecutivo Nacional, solicita que a través de la Superintendencia de Servicios de Salud y la Administración Federal de Ingresos Públicos se dé a conocer los motivos por los cuales se registra la demora en el pago de las prestaciones destinadas a la prevención, asistencia, promoción y protección integral de las necesidades y requerimientos de las personas con discapacidad y el plazo en que se estima regularizar la situación de los pagos pendientes desde mayo 2022.“Estamos en contacto con personas con discapacidad, prestadores, profesionales, asociaciones y familiares que siguen reclamando el incumplimiento del pago de las prestaciones y de la mano del Senador Scarpin, realizamos las gestiones para que, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, respondan sobre cuáles son las acciones encaradas desde el organismo para mejorar la ejecución de las políticas que promueven el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad, en particular, el cumplimiento de las prestaciones básicas de atención integral de las personas con discapacidad” comentó el concejal Viotti.Además, afirmó que el propio Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía, niega que se trate de recortes presupuestarios en materia de discapacidad, aludiendo que es solo una demora por cuestiones administrativas en el circuito de pagos.“El Gobierno al mirar para otro lado, le está negando sus derechos al sector de discapacidad” sostuvo el concejal Destéfanis.Además, Germán Bottero aseguró, “creemos que este reclamo genuino de la gente precisa de un saneamiento inminente para que se componga lo antes posible el sistema de prestaciones de discapacidad".