Se aprobaron proyectos vinculados a pavimento, intervenciones viales y salud

En un encuentro legislativo que no llegó a la hora de duración, todas las iniciativas fueron sancionadas sin inconvenientes luego de haber sido acordadas en la labor de Comisiones.

Por acuerdo con la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) el Estado local recibirá de ese organismo casi $ 30 millones. La Municipalidad se hace cargo de la ejecución de las obras y deberá aportar otros $ 7 millones más para cubrir el presupuesto que demandarán los trabajos.

El proyecto de Ordenanza, que le da marco al convenio, fue remitido por el Ejecutivo y contempla que la Municipalidad se compromete a realizar la obra de pavimento de hormigón en calles por administración municipal, no pudiendo subcontratar la obra.

Se especifica que “el monto total de los trabajos asciende a $ 36.899.194,56. De este total la Dirección Provincial de Vialidad aportará $ 29.519.355,65, monto máximo previsto en la Ley".

Inicialmente, Vialidad girará a la Municipalidad $ 26.567.420,09 para afrontar gastos derivados de la puesta en marcha y ejecución de la obra. El saldo de $ 2.951.935,56, será liquidado hasta el 1 de noviembre de 2022 contra presentación de la certificación correspondiente.

Como contrapartida, el Municipio se obliga a comenzar la ejecución de los trabajos en el término de 10 días contados a partir de la fecha de acreditación del aporte inicial.

Se indica también en el convenio que "el plazo de ejecución de la obra no podrá exceder del 1 de diciembre de 2022, siendo esta la fecha límite para la emisión del certificado final de obra”.

Las calles que serán pavimentadas son: Frondizi entre 25 de Mayo y N. Alvarez; Frondizi entre N. Álvarez y J. Operto; Vera entre D. Alighieri y B. Olivero; D. Alighieri entre M. Vera y L.. Pasteur; Perú entre F. Lorenzatti y 27 de Septiembre; V. Sarsfield entre A. de la Casa y F. Peretti; Albarracín entre Dr. L.L. Zamenhof y Santos Vega; Albarracín entre Santos Vega y Río de Janeiro.

El concejal Martín Racca, informó sobre esta iniciativa y recordó que “Para estas arterias hace bastante tiempo que se viene buscando financiamiento con la intención de dotar de infraestructura a muchas instituciones de las ciudad en lo que hace a la accesibilidad, por ejemplo, el hospital nodal de Rafaela. Con ese fin se trabajó para conseguir financiamiento y pudimos concretar este convenio”.



PASO A NIVEL

También fue sancionada una Minuta de Comunicación de Juntos por el Cambio que solicita al Gobierno local información sobre la obra de paso a nivel ubicado en la intersección de la vía del ferrocarril NCA y calle Romitelli, pertenecientes a los barrios San José y Mora.

En concreto, se requiere saber: “si se tiene programado llevarlas adelante, en caso afirmativo, que se detalle fecha estimada de comienzo de la misma” y “si el proyecto técnico fue realizado".

La norma reclama que la obra se incorpore al nuevo presupuesto 2023.

Se fundamenta que el paso a nivel en la intersección de la vía de ferrocarril NCA y calle Romitelli es una obra que los vecinos del sector norte de la ciudad vienen reclamando desde hace varios años, que aportaría comodidad y comunicación entre los barrios San José y Mora, facilitando el acceso a Bv. G. Lehmann para aquellas familias que deben trasladarse a sus trabajos, escuela, etc.

Al mismo tiempo, esta obra impactaría positivamente en la seguridad del sector, si se tiene en cuenta que los agentes de la GUR (que se encuentra sobre Bv. Lehmann), y que en la actualidad para poder llegar a dichos barrios, deben hacerlo únicamente a través de G. Maggi, Woodgate lado este o Geuna, Destéfanis, etc.

Leonardo Viotti fue el encargado de respaldar el pedido referenciado que “esta obra estuvo en algún presupuesto y hubo algún intento para conseguir los recursos necesarios para realizarla con la venta de algunos terrenos de propiedad municipal, pero no se concretaron porque las ofertas que hubo estuvieron por debajo del valor real y caducó”.

“Ahora, nos parece importante que el Departamento Ejecutivo nos informe si se va a realizar en el próximo tiempo, si está el proyecto técnico y solicitamos que se incorpore en el presupuesto 2023 para que ese sector se siga desarrollando con el beneficio que la obra traerá”, señaló el edil de la UCR.



SENTIDO ÚNICO

Y CICLOVÍA

De igual manera, tuvo pleno consenso una Minuta de Comunicación del edil Lisandro Mársico (PDP-FP) por la que se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) intervenciones viales en barrio Central Córdoba.

Entre las obras que menciona en su proyecto el demoprogresista solicita que: se proceda a establecer un solo sentido de circulación (oeste a este) de calle Belgrano entre las arterias Liniers y Rubén Darío y similar medida (norte a sur) para calle Rubén Darío entre Belgrano y Av. Aristóbulo del Valle.

Asimismo, requiere “diseñar y establecer un carril exclusivo para ciclistas, demarcado con separadores físicos, a partir de la intersección de las calles Liniers y Belgrano hasta Rubén Darío y Belgrano, continuando por calle Rubén Darío hasta Av. A. del Valle.

Al finalizar la Minuta le pide al Ejecutivo que informe si las propuestas son viables y en caso contrario remitir al órgano legislativo los fundamentos.

En defensa de su iniciativa, apuntó que “Empresas que estaban sobre estas calles ya no están y no es necesario un doble sentido de circulación; y otra que está más al este, sobre calle Simonetta, tiene en esta arteria las dos manos que necesita para la entrada y salida de vehículos. En este marco, la Comisión y los vecinos ven innecesario la doble circulación en las arterias mencionadas”.

“Mi propuesta tiene que ver con la distribución del tránsito, tiene que ver con la seguridad en la circulación, con potenciar el uso de la bicicleta y por eso la intención de plasmarlo en una minuta”.

Por su parte Senn comentó que su bloque también tuvo una reunión con los vecinos del Central Córdoba, y “sabiendo que se iba a juntar con el resto le hicimos llegar a las áreas técnicas del Municipio, por escrito, los planteos. Igualmente, vamos a acompañar el proyecto y esperamos una respuesta positiva”.

Asimismo, el Justicialista adelantó: “estamos trabajando con la Vecinal por el pedido de donación de un terreno que está en las inmediaciones del barrio. Después se verá si es el que tienen en vista u otro”.



CONCIENTIZAR

SOBRE EL LINFOMA

Otra Ordenanza que fue votada unánimemente fue la impulsada por la bancada oficialista (Frente Juntos y Frente de Todo) que propone declarar el 15 de septiembre como “Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma”

En los fundamentos se indica que los linfomas son un tipo de cáncer del sistema linfático, el cual está compuesto por los ganglios y una extensa red de vasos que los conectan, denominados vasos linfáticos.

También que los linfomas afectan a 1 de cada 5.000 personas a nivel mundial. La mayor parte de ellas tienen altas probabilidades de curación si son diagnosticadas y tratadas a tiempo. Se estima que existe el 90% de posibilidades de cura en Linfoma detectado en forma temprana.

El proyecto fue fundamentado por la concejal Brenda Vimo quien alertó que “nuestro país se encuentra a nivel mundial con una tasa de mortalidad entre media y alta”.

Enseguida, indicó que “hay un montón de factores, muchos de ellos podemos modificar y muchos otros no, pero sin dudas tenemos que tener un Estado que sensibilice y concientice sobre el cuidado de la salud, empezando por el Estado local”.

“Es importante -prosiguió- para conocer qué nos puede estar pasando, conocer que nos puede estar pasando algo. Sentir fatiga crónica, bajar de peso, inflamación en los ganglios, tener fiebre de origen desconocido son algunos de los síntomas que podemos estar en presencia de un linfoma".

Presente en el recinto, Carina Bustos, mamá de Carolina, que en 2021 fue diagnosticada con Linfoma de Hodgkin, y gran promotora de estas acciones, a quien Vimo le agradeció “como médica, legisladora y como mamá por haber hecho tanto, por tu coraje y empeño para hacer de la situación que te tocó vivir una lucha colectiva”.

Le siguieron en el uso de la palabra los concejales Miguel Destéfanis (UCR-JxC), Martín Racca, Lisandro Mársico, Alejandra Sagardoy y Leo Viotti, quienes dieron fuerte apoyo a la declaración.