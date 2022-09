Aumentan los casos de gastroenteritis virales

En las últimas dos semanas aumentaron las consultas a médicos pediatras por casos de gastroenteritis viral que dejaron aulas semivacías en jardines de infantes y escuelas, aunque también hubo muchos adultos que "la pasaron mal" con náuseas, vómitos y fuertes dolores abdominales y de cabeza.

Las temperaturas en estas épocas del año son óptimas para que se desarrollen algunos virus relacionados al sistema gastrointestinal y más si las estaciones se están modificando: los cambios bruscos de temperaturas favorecen que estos se propaguen aún más.

El reconocido médico pediatra, Gilberto Molinari, aseguró: “No es una epidemia pero hay muchos casos. En el consultorio, más de la mitad de las consultas son por este tipo de cuadros intestinales. Lo que tenemos en estos momentos son probables, enterovirus, rotavirus y norovirus. La primera es una variante que causa vómitos, diarrea, estados gripales, malestar general, dolor de cabeza, fiebre, mocos. El segundo caso se da mayormente en menores de dos años pero se puede prevenir con la vacuna que forma parte del calendario nacional. Hay casos dónde se contagia toda la familia”.

Por su parte, la médica e infectóloga Dolores Serra expresó a LA OPINIÓN que “la gastroenteritis puede afectar a cualquier persona pero puede ser complicada en adultos mayores e inmunodeprimidos". Sobre esta suerte de brote que se registra en Rafaela, la profesional afirmó: "Veo muchos de estos virus, sobre todo, en adultos que es en lo que me dedico actualmente. Sin embargo, afecta también a los bebés debido a que tienen las defensas bajas. En estos casos el principal síntoma puede ser la deshidratación. Los síntomas aparecen de uno a tres días contraída la infección. Por lo general, las personas se recuperan de a poco dentro de dos o tres días. Sin embargo, si se agrava pueden durar hasta 14 días”.

La semana pasada, un adolescente de 17 años presentó síntomas compatibles con una gastroenteritis viral, con fuertes dolores abdominales y de cabeza. Los primeros dos días estuvo con reposo y recuperarse le insumió entre 3 y cuatro días. Una pareja de más de 30 años, que tienen un bebé de un año, también soportaron un par de días con vómitos constantes y un estado de agobio que los dejaba de cama. Una medicación para frenar vómitos los ayudó a acelerar la recuperación, pero es una muestra de que si bien el virus parece afectar en mayor medida a los niños y niñas escolarizados, desde ahí se esparce hacia los hogares.

Con respecto al contagio, ambos profesionales concuerdan en que el método más frecuente es el contacto con una persona infectada o mediante el consumo de alimentos o agua que estén contaminados. También aclararon que estos virus sobreviven en distintas superficies. Serra agregó: “En cualquier lugar donde se reúnen grupos de personas en ambientes cerrados puede ser un entorno de transmisión de infecciones. Esto se puede dar en geriátricos, residencias de estudiantes, etc.”.

Los doctores brindaron algunas recomendaciones ya que estas situaciones virales no se tratan con antibióticos, entonces es importante el correcto lavado de manos y más si se cambian pañales de bebés, limpiar alimentos antes de consumirlos, especialmente frutas y verduras, mantenerse hidratado en todo momento y aplicarse las vacunas.

De todos modos, más allá de que hay un fuerte impacto en la salud por un par de días en las personas, no se advierte una preocupación en las autoridades sanitarias por el mayor número de consultas que se advierten en las guardias y los consultorios médicos.