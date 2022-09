Para empresarios, subirán dólar, inflación y tasas

Los empresarios que forman parte del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) estiman que durante este segundo semestre aumentarán "significativamente" el dólar, la tasa de interés y la inflación en el país.

Esa percepción refleja que no mejoran las expectativas sobre el futuro de la economía, de acuerdo con una encuesta difundida por IDEA.

La aceleración de la inflación, la escasez de dólares, la emisión monetaria excesiva, el aumento de gasto público y la presión tributaria aparecen como las principales preocupaciones del sector.

El 88% de los encuestados tienen una visión negativa de los resultados del primer semestre de 2022 y la misma tendencia se mantiene para los últimos seis meses del año, aunque con signos más fuertes de reactivación post pandemia y un mayor nivel de consumo.

Ante este panorama, los ejecutivos de IDEA consideran que para incentivar la inversión empresaria es fundamental, en primer lugar, lograr estabilidad institucional; a eso se suma -en orden de importancia- la revisión del marco impositivo y laboral e incentivos fiscales.

Para los empresarios, los factores con impacto positivo sobre la economía son básicamente reducción del déficit fiscal, cambios en el marco impositivo, seguridad jurídica y liberar el mercado de cambios, los mismos que en ediciones anteriores de la encuesta, pero que ahora aumentaron en peso relativo.

Con respecto a las ventas para los próximos 12 meses, no se modificarán o disminuirán levemente para el 30% de los encuestados; otro mayoritario 52% estima que el nivel de exportaciones no se modificarán y para más de un tercio, tampoco habrá cambios con las inversiones.

En cuanto al empleo, el 66% no va a modificar su nivel de dotación de personal. El relevamiento refleja además que la rentabilidad viene cayendo significativamente desde 2017 y que la guerra en Ucrania "afectó poco y nada" al 63% de las compañías consultadas. IDEA aclaró que en esta nueva edición de la encuesta de expectativas -que abarcó a 245 ejecutivos de diversas actividades y se realizó durante la primera quincena de agosto- no está incorporada la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa. (NA)