Liquidan más "dólar-soja"

En tres días, la agroindustria liquidó divisas por US$ 1.025 millones a través del llamado "Dólar-Soja", y superó lo prometido al ministro de Economía, Sergio Massa, informaron aceiteros y cerealeras enrolados en la cámara CIARA-CEC.

En el mes, se comprometieron a liquidar unos US$ 5.000 millones, luego de que el Gobierno les reconozca un dólar a $200. El Banco Central sumó más de US$ 300 millones en el mercado y acumula casi US$ 440 millones en septiembre.

Por operaciones con el dólar soja, se registraron ventas por US$ 464 millones. El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, dijo que "el dólar soja superó las expectativas que teníamos".