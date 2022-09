El Banco Mundial aprobó préstamo para Argentina

WASHINGTON, (enviada especial de NA). - El Banco Mundial (BM) confirmó ayer que en los próximos seis meses la Argentina recibirá un préstamo de US$ 900 millones, que se sumarán a otros US$ 1.100 millones que ya había aprobado para este año. Los recursos fueron obtenidos en el encuentro que mantuvieron en Washington el ministro de Economía, Sergio Massa, y el director Gerente de Operaciones de la entidad, Axel van Trotsenburg.

En el encuentro, realizado en la sede del BM en Washington, Massa presentó ante el organismo el programa que está implementando el Gobierno para construir reservas internacionales y estabilizar las condiciones macroeconómicas en la Argentina, mientras que van Trotsenburg reconoció "la importancia de tales esfuerzos", según un comunicado del Banco Mundial.

"El Banco Mundial ha sido un socio estratégico de Argentina por muchas décadas. En los últimos años, esta alianza se ha fortalecido y el Banco Mundial ha aprobado nuevos préstamos por un valor de $3.730 millones enfocados en programas que promueven la inversión y el crecimiento, incluyendo apoyo para los que más lo necesitan. Este año el Banco Mundial ha aprobado $1.100 millones en nuevos proyectos y confirmó otros $900 millones para los próximos seis meses", señaló la entidad en un comunicado de prensa.

El Gobierno argentino estima el desembolso de unos $500 millones de dólares de proyectos financiados por el Banco Mundial durante los próximos cuatro meses. Esto incluye las obras de saneamiento de Matanza-Riachuelo, del apoyo al sistema universal de salud, del financiamiento a la capacitación de trabajadores y del apoyo a niños pobres que reciben la Asignación Universal por Hijo.

La cartera del Banco es de 9.100 millones de dólares y consta de 25 proyectos por un total de 8.600 millones, más una garantía del BIRF de $466 millones.



MASSA FUE RECIBIDO

EN LA CASA BLANCA

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió ayer con los consejeros del presidente Joseph Biden, Jake Sullivan, Mike Pyle y Juan González, con quienes abordó nuevamente la agenda energética y alimentaria. La Argentina, ya no es sólo reconocida como el granero del mundo sino también como una importante reserva energética, ejes que ya se conocían pero con la guerra de Rusia a Ucrania volvió a poner en valor.

Tal es así que fueron esos los temas que se abordaron con los funcionarios de Estados Unidos tanto en las reuniones de este miércoles en la Casa Blanca como ayer en el Departamento de Estado. Acompañado por una reducida delegación, Massa fue consultado sobre aspectos económicos y políticos, principalmente de la región.

Según trascendió, la situación en Perú, las elecciones en Brasil y el plebiscito en Chile formaron parte de la charla que se desarrolló por espacio de una hora en la Casa Blanca. También avanzaron en torno a iniciativas orientadas a incrementar el comercio bilateral e inversiones.

Del encuentro participaron también el viceministro de economía, Gabriel Rubinstein; el jefe de Gabinete, Leonardo Madcur; y el asesor del ministro en asuntos internacionales, Gustavo Martinez Pandiani. También estuvieron los embajadores Jorge Argüello (argentino en en los Estados Unidos) y Marc Stanley (norteamericano en la Argentina).

Algunos de estos temas fueron abordados el martes durante los encuentros que abrieron y cerraron el primer día de actividades oficiales de Massa en Washington, tanto en la reunión con Ricardo Zúñiga, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, como en la que se realizó a última hora en la casa del diplomático Argüello con Juan González, asesor de Biden para América Latina.

En el encuentro con González también estuvieron Stanley y Nichols, representante del Departamento de Estado, donde nuevamente la agenda que se difundió fue la seguridad alimentaria y energética, fortalecimiento de las relaciones comerciales bilaterales y cooperación en materia tecnológica.



MEDIOS DESTACARON EL

DESEMBOLSO DEL BID

Por otra parte, Massa repasó las repercusiones que tuvo su primera jornada oficial en Estados Unidos y se encontró no sólo con publicaciones que medios nacionales hicieron de su actividad sino también con detallados reportes de parte de la prensa internacional.

Así, Massa se metió en el corazón financiero local, ya que de él hablaron el periódico Financial Times y las agencias Reuters y Bloomberg. El Financial Times remarcó la reunión que realizó el ministro con los funcionarios del Departamento Estado, en tanto resaltó el compromiso de la Argentina de contribuir a aliviar la escasez mundial de alimentos y energía, además de destacar la figura de Massa.

"Los controles cambiarios y los altos impuestos establecidos anteriormente por la coalición peronista gobernante habían disuadido la inversión extranjera, pero Massa, un político experimentado designado el mes pasado para encabezar un ´superministerio´ que combina Economía, Producción y Agricultura, está actuando rápido para eliminar algunos de los obstáculos. Se anunciaron medidas para incentivar a los productores de soja y las empresas de energía con el fin de impulsar la producción, y pronto se lanzarán incentivos para la minería", dijo el periódico.

"Argentina, una potencia de recursos naturales, se comprometió a contribuir a aliviar la escasez mundial de alimentos y energía mediante el impulso de la producción de petróleo y gas, y el incentivo de las exportaciones de granos del país, según el ministro de Economía, Sergio Massa", agregó, e indicó que durante la reunión, el titular del Palacio de Hacienda enfatizó que su nación podía ayudar a "proporcionar alimentos y combustible al mundo".

También resaltó la nota: "Estados Unidos ha estado buscando en el mundo naciones amigas que puedan aumentar la producción de alimentos y combustible para aliviar la escasez creada por la invasión rusa a Ucrania y las posteriores sanciones occidentales a Moscú. Como aliado democrático que posee abundantes recursos naturales y buenas relaciones con Washington, Argentina está bien posicionada para brindar ayuda".

El artículo subrayó el acuerdo alcanzado con el BID: "En una señal de mejores relaciones con las organizaciones internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con sede en Washington, acordó el martes aumentar sus préstamos a Argentina a un total de US$ 5 mil millones para 2022 y 2023 en total, incluidos US$ 3,7 mil millones en nuevos fondos", reseñó.

Sin embargo, Financial Times advirtió en su cierre: "No está claro si Massa podrá superar las profundas divisiones en cuanto a la política económica dentro de la coalición peronista. Cristina Fernández de Kirchner, la poderosa vicepresidenta que escapó por poco de un intento de asesinato el 1º de septiembre, lidera una facción influyente que se resiste con firmeza a que se realicen recortes de gastos antes de las elecciones del próximo año".