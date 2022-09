Sin oposición, sesiona el Senado

Después de que Juntos por el Cambio recalentara la previa al anunciar el faltazo a la sesión, el oficialismo bajará al recinto del Senado con la obligación de reunir quórum con el aporte de legisladores aliados para poder aprobar un proyecto de declaración de repudio al intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La sesión, cuyo inicio está previsto para las 11, no será presidida por la titular del Senado, según pudo confirmar NA de fuentes cercanas a la líder del peronismo. Se desconoce el paradero actual de la ex presidenta que continúa recluida reponiéndose del shock emocional por el atentado que sufrió el jueves pasado por la noche cuando una persona de 35 años se abrió paso entre la custodia frente a su domicilio en Recoleta y gatilló dos veces sobre su rostro, sin éxito.

Aún con la certeza del faltazo opositor, que venía manejándose hasta el martes como un secreto a voces, la sesión está en pie. Para lograr el quórum, el Frente de Todos aspira a contar con la ayuda de los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Clara Vega (Hay Futuro Argentina). También aportaría al número la cordobesa Alejandra Vigo (Córdoba Federal).

El oficialismo del Senado, conducido por el formoseño José Mayans, busca así imitar a la Cámara de Diputados que el sábado pasado, horas después del sismo que generó la noticia del atentado a la ex jefa de Estado, se reunió en pleno para votar un proyecto que le dio un marco institucional de repudio generalizado en la llamada "casa del pueblo", donde se encuentran representadas todas las fuerzas políticas con peso en cada provincia.

En el juego de las diferencias entre las dos cámaras del Congreso, vale remarcar que Cristina Kirchner es además la titular del Senado.

Sin embargo, desde el interbloque liderado por Alfredo Cornejo adujeron que ellos ya cumplieron con su deber democrático cuando el jueves pasado por la noche tuvieron la rápida reacción de firmar la declaración de repudio y posar para una foto conjunta al poco tiempo de tomar conocimiento del atentado, por lo que ahora una sesión a la medida del oficialismo sería redundante y sólo explicable por la supuesta ambición del Frente de Todos de hacer "un uso político partidario del Congreso".