Dispusieron cambios en la custodia de la ex presidenta

Luego del ataque contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el Gobierno realizó "relevos e incorporaciones" en la custodia de la ex mandataria, al considerar que algunos de los efectivos de la Policía Federal no contaban con "el nivel" de preparación que "se esperaba" que tuvieran.

Así lo indicaron a Noticias Argentinas fuentes oficiales, que aclararon que "no se aumentó la cantidad" de personal involucrado en la custodia de la vicepresidenta. En ese punto, precisaron que se está "ordenando y fortaleciendo el protocolo" de seguridad luego del intento de asesinato de la vicepresidenta el pasado jueves en la puerta de su domicilio del barrio porteño de Recoleta.

"El protocolo no se tiene que cambiar", subrayaron las fuentes consultadas, tal como había anticipado NA, y pusieron el foco en "garantizar que se esté cumpliendo" el esquema de seguridad que está establecido.

Con ese objetivo, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se reunió este miércoles con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada y previamente lo había hecho con Diego Carbone, el jefe de la custodia de Cristina Kirchner, quien no estuvo presente en el momento en que Fernando Sabag Montiel intentó asesinar a la ex mandataria.

Según supo Noticias Argentinas, la decisión de realizar algunos relevos está fundamentada en que desde el Ejecutivo consideraron que los efectivos involucrados "no han tenido el nivel que se esperaba".

No obstante, afirmaron que el operativo de seguridad "no falló", ya que la cadena de custodia "se ha respetado", y consideraron que si un efectivo hubiera actuado mal "estaría preso".

Además, las fuentes consultadas consideraron que el atacante "fue a matar y hay gente detrás", por lo que rechazaron el planteo de que se trató de "un lobo solitario", además de indicar que la información borrada del teléfono celular del atacante "se puede recuperar".

Por último, reiteraron que la seguridad de los miembros del Gabinete nacional seguirá siendo la misma, aunque en el Gobierno solicitaron "tener cuidados, porque puede haber efectos de contagio".