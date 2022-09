María, recuperadora urbana y emprendedora sustentable

Vecinos Destacados es una iniciativa del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, que se lleva adelante desde hace 4 años, distinguiendo mes a mes a ciudadanos que realizan acciones vinculadas con el cuidado del ambiente en la ciudad. En esta oportunidad, María Carrizo nos cuenta su experiencia como Recuperadora Urbana y emprendedora sustentable.

María vive en el barrio Zazpe de la ciudad de Rafaela, forma parte de las Cooperativas de Recicladores Urbanos y tiene un emprendimiento sustentable junto a su familia. Hace unos años, para poder llevar adelante su emprendimiento de productos con materiales recuperados, recolectaba residuos de manera informal. En este contexto conoció a varias personas que trabajaban en las cooperativas del Complejo Ambiental, donde, tiempo después, ingresó a trabajar.

“Hace poco más de dos años, las chicas de las cooperativas me contactaron para trabajar en el Complejo Ambiental, y les dije que sí. Me dieron la posibilidad no solo de tener un trabajo fijo, sino sobre todo, digno. Por eso, siempre estoy agradecida con ellas. Es un lugar que me gusta y me permite progresar”, contó María. “Cuando uno trabaja en la calle el trabajo es día a día, una situación que ahora cambió. Desde entonces, todos los días tengo mi trabajo en el Complejo, espacio en el que me siento cómoda y en el que disfruto mucho de lo que hago”. “Después llego a casa, y sigo trabajando en mi emprendimiento familiar, pero ahora con nuevas posibilidades", agregó.

Finalmente, María, explicó que “por eso siempre promovemos que la gente separe los residuos, porque cuánto más materiales se separan, más trabajo se genera y más personas como yo podemos acceder a puestos de trabajos vinculados con la recuperación”.



PRODUCTOS CON

MATERIALES RECUPERADOS

Además de recuperadora urbana, María tiene un emprendimiento propio. “Junto a mi hermana, le damos un nuevo uso a la tela y confeccionamos almohadas, almohadones, cuchas para perros, entre otras cosas. Con mi papá, utilizamos las maderas que se desechan para hacer caballetes, mesas infantiles, sillas y sillones, elementos de decoración, y demás productos que la gente nos pide por encargue”. “El trabajo en el Complejo Ambiental me ayudó a progresar económicamente, y así pude comprar las herramientas que necesitaba para el emprendimiento. Ahora tenemos máquinas de coser y herramientas para trabajar la madera. Y también me permite acceder a la compra de material recuperado de calidad que necesitamos para la confección de los productos como telas, maderas, goma espuma. Estamos muy contentos con esto”; cerró la vecina destacada.

Con respecto a otras acciones que realiza en el hogar para cuidar el ambiente María señala que en su hogar separan los residuos y cuidan los recursos como el agua y el uso de la energía. Recordemos que el Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela promueve a través de este espacio las acciones sustentables de los ciudadanos, con el objetivo de fomentar acciones o emprendimientos comprometidos con el entorno.

Todos los que deseen participar, pueden contactarnos en redes sociales @idsrafaela, por mail a [email protected] o por teléfono al (03492) 504579.