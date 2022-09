El gobierno daría a conocer hoy la propuesta salarial a UPCN y ATE

La ronda de negociaciones con los gremios de trabajadores estatales que inició el Gobierno de Santa Fe durante la semana pasada, tendrá un día clave este jueves a las 11, cuando el Poder Ejecutivo prevé realizar su propuesta de revisión salarial al acuerdo del 46% de aumento alcanzado en marzo pasado, indicaron voceros oficiales y gremiales. Es que en el día de hoy se realizará la segunda reunión con los dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

A la vez que el jueves pasado se dio inicio formal a las nuevas conversaciones, con una reunión con los sindicatos de la administración central, los equipos técnicos del Gobierno provincial y de los gremios trabajan con los números del Índice de Precios (IPC), que en el distrito acumuló un 45,4% en julio. El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, había adelantado que la idea es llegar al jueves con una oferta, en la segunda reunión con los dirigentes de UPCN y ATE.

Cabe consignar que el lunes se llevó a cabo el encuentro inicial con las cúpulas de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) y del Sindicato de Trabajadores Universitarios de la Sanidad (Siprus), donde no hubo ninguna propuesta salarial, pasando a cuarto intermedio para el próximo lunes.

En tanto, el martes fue el turno de los gremios docentes, que había sido previsto para el viernes pasado pero fue postergado por el atentado sufrido el jueves por la noche por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En este sentido, los docentes deben esperar por la oferta salarial, con lo cuál se la aguarda también para principios de la próxima semana, cuando se efectúe una nueva reunión. En este sentido, y tras una secuencia de 11 paros de los premios docentes en la Provincia, tanto Amsafe como Sadop, y al igual que el resto de los sindicatos, pidieron que no se descuenten los días no trabajados, lo cuál fue rechazado por el ministro de Trabajo, Juan Pusineri, al menos por ahora.



PORCENTAJE DE AUMENTO

Si bien no trascendieron cifras, los gremios pretenden lograr un incremento que preserve el poder adquisitivo de los trabajadores hasta marzo, mes en el que habitualmente se define la política salarial del año. Voceros gremiales indicaron que “hay que mirar con detenimiento” la evolución de la inflación de los últimos 12 meses, que en la provincia ascendió en julio al 68,3% según el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), pero además “la tendencia al alza de los últimos meses”. Ante este panorama, los sindicatos sostienen que la inflación anual cerrará en el orden del 80 y 90%, mientras que el acuerdo salarial vigente hasta setiembre implicaba un 46% de incremento. Bajo este marco, los gremios reclaman, por un lado, que se refuerce el 8% de aumento que corresponde a setiembre según el acuerdo sellado a principios de año; y por el otro, que se otorgue de aquí a diciembre un incremento que debería oscilar entre un 35 y 40%.

De esta manera, no descartan solicitar mecanismos de actualización automática. Por lo pronto, el Gobierno prefiere no hablar de números y ofrece acordar y renegociar a fin de año.

En relación a los reclamos de los trabajadores, el gobernador Omar Perotti se mostró comprensivo porque “nadie discute la pérdida del poder adquisitivo del salario”, pero remarcó que “hay una sola caja” y es “responsabilidad (del Gobierno) tener el equilibrio para que todos puedan seguir adelante en momentos críticos”. En declaraciones realizadas en Rafaela la semana pasada, Perotti había dicho que “la sociedad tiene distintas necesidades, hay trabajadores y desocupados que necesitan de la asistencia alimentaria, de los comedores comunitarios, de medicamentos, y es el Estado el que tiene que hacer frente”. Mencionó además que “hay que mantener el ritmo de la obra pública, porque hay 20 mil trabajadores que hemos incorporado y 20 mil familias dependen de que esos recursos estén”, por lo que “si la caja es la misma, si tensiono sobre alguno, lo tengo que hacer con el consenso y el acuerdo de todos”. Los trabajadores estatales, docentes y de la salud concluyeron la semana pasada un plan de lucha de más de un mes que reclamaba el adelantamiento de la revisión paritaria que actualmente se lleva a cabo, por lo que esta semana las actividades se desarrollan con normalidad.