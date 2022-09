Perotti participó en la junta de gobernadores de la región centro

El gobernador Omar Perotti, junto a sus pares de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Entre Ríos, Gustavo Bordet, participó este miércoles de la junta de gobernadores de la Región Centro. Los mandatarios ratificaron la decisión de profundizar la labor conjunta para mejorar las condiciones de competitividad, optimizar las herramientas sociales, económicas y reforzar los lazos culturales.

En la actividad que se llevó adelante en la Casa de Gobierno de la provincia de Córdoba, Perotti destacó que “la Región Centro representa el 10 por ciento de la superficie del país, el 19 por ciento del total de la población nacional, el 25 por ciento del producto bruto interno nacional y casi el 40 por ciento del total de las exportaciones de la Argentina. Son números para hablar de la magnitud de las provincias que nos toca representar y de la voluntad y de la vocación de integrar nuestras acciones y nuestras tareas”. “Hay una expresión de tratar que nuestra región tenga no solamente la activa participación en ese proceso de integración, sino que pueda mostrar sus avances en los niveles de actividad económica, de inversión y de trabajo registrado, que están marcando un gran esfuerzo de los sectores productivos y de la coordinación con los sectores públicos en las tres provincias. Deseamos que esa forma de trabajar sea la que exprese una matriz de desarrollo nueva en la Argentina, que equilibre poblacionalmente este país, que lo integre territorialmente y que lo exprese a través de la producción y del trabajo”, agregó Perotti.



BIOCOMBUSTIBLES

Y TRABAJO

Más adelante, el mandatario santafesino se refirió a la firme decisión de pedir la incorporación del uso y producción de biocombustibles entre las medidas incluidas en el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, a los fines de dar cumplimiento a los compromisos asumidos por Argentina en el marco del acuerdo con París. Para ello es necesario incorporar políticas de promoción, una es la propuesta por los mandatarios de aumentar los cortes establecidos por ley, con una proyección de incremento escalonada en el tiempo. En ese sentido Perotti afirmó: “Estamos convencidos que el 12,5 por ciento de integración en el corte que han alcanzado los biocombustibles han dado una señal contundente, se ha podido entregar en tiempo y forma y con la calidad requerida. Esto nos alienta a pedir que ese 12,5 se eleve al 20 por ciento”. “Que juntos estemos trabajando para salir al mundo es parte del desafío central de esta región”, puntualizó Perotti y continuó: “La producción vinculada a una exportación es la que nos moviliza a abrir las puertas de mercados con los cuales creemos que está la posibilidad de seguir ampliando los vínculos. El comercio exterior, para nosotros, no son solamente toneladas exportadas o dólares exportados; allí va el trabajo de nuestros hombres, de nuestras mujeres, va el trabajo argentino al mundo, va el trabajo de cada una de nuestras provincias integrantes de la Región Centro al mundo”.



DECISIONES CONJUNTAS



En la oportunidad las tres provincias Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos acordaron solicitar la inclusión del uso y producción de biocombustibles al Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, a los fines de dar cumplimiento de los compromisos asumidos por la República Argentina en el marco del Acuerdo de París y promover un espacio común integrado por las provincias productoras de biocombustibles. También coincidieron en llevar el corte al 12,5% debido a la capacidad existente actual y luego elevarlo al 20%, y promover un espacio común integrado por las Provincias Productoras de Biocombustibles. Además, plantearon solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la actualización de los valores de las deudas generadas con las cajas de jubilaciones de las provincias. Actualmente se cuenta con la cifra correspondiente a 2019. Asimismo, los mandatarios de que integran la Región Centro solicitarán al Poder Ejecutivo Nacional la distribución equitativa de los subsidios de transporte; e incorporación a la provincia de Córdoba a la Hidrovía.



REGIÓN DE PRODUCCIÓN

Y TRABAJO

Por su parte, el mandatario cordobés, Juan Schiaretti, indicó que “si hay una región que es sinónimo de producción y trabajo, es nuestra Región Centro, la que conformamos Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. En las tres provincias está siempre presente la cultura de la producción y del trabajo, y por eso no es casualidad este proyecto de integrarnos y potenciar nuestras habilidades y posibilidades productivas, culturales y deportivas”. A continuación, detalló que “hoy estamos tocando temas estratégicos, de largo plazo, que tienen que ver con una necesidad para el progreso de nuestra patria, como es el cuidado de la Hidrovía Paraguay – Paraná”; y agradeció el apoyo de Santa Fe y Entre Ríos “para que Córdoba forme parte plena de la conducción y administración de la Hidrovía”. En este sentido, destacó la necesidad estratégica de “tener un corredor bioceánico que vincule la Hidrovía con el océano Pacífico, para tener acceso al océano del comercio del siglo XXI; y para que esto sea realidad se necesita dejar atrás el centralismo del AMBA”.

Asimismo, el gobernador cordobés resaltó la decisión de “salir juntos al mundo, con misiones comerciales, y con la Guía Única de Oferta Exportable de la Región Centro, que contiene más de 4.600 empresas de las tres provincias”; y también es “clave aunar esfuerzos para desarrollar en la región la economía del conocimiento”.

En tanto, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, manifestó el deseo de “retomar con muchísima fuerza la agenda de esta Región Centro, después de la pandemia”, al tiempo que destacó “el trabajo muy fuerte de los equipos técnicos que desarrollaron una labor que nos permitió estar hoy firmando estas actas de compromiso, que lo importante es que son muy variadas y abarcan distintos aspectos que fundamentalmente ponen de relieve la necesidad de afianzar el bloque de las tres provincias”. En ese marco, Bordet mencionó que lo rubricado refleja “posiciones de federalismo bien claras para avanzar en proyectos de desarrollo comunes” y entre los desafíos incluyó, “como decía Omar Perotti a los biocombustibles que representan una posibilidad de hacer frente a las demandas energéticas de este año y que vamos a tener en el futuro” y que “plantear llegar al 20%” del corte es una meta que vamos a bregar y sostener”. Asimismo, coincidió con su par santafesino en “las asimetrías en cuanto a los sistemas de subsidios” y ejemplificó las diferencias en el precio del boleto en el transporte urbano de pasajeros favoreciendo a Amba “y esto es lo que debe corregirse y esto es defender nuestras posiciones federales”. Por último, el gobernador de Entre Ríos también aludió a la “inclusión de Córdoba a las provincias que integran la Hidrovía”.



CONVENIO EN MATERIA

DE SEGURIDAD

En el marco del cónclave, se firmó un acuerdo regional de colaboración recíproca en materia de Seguridad Pública para la Conformación de la Mesa Permanente de Seguridad para la Región Centro, coordinación de los Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana. Asimismo se acordó el intercambio y cooperación en lo relativo a información que pudiera extraerse de los distintos dispositivos tecnológicos existentes o que en el futuro se instalen en localidades limítrofes, como así también las que cada provincia posea en diferentes puntos geográficos, con el fin de colaborar tanto en la prevención del delito como en la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.