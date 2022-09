"El sector metalúrgico muestra un buen nivel de actividad en Rafaela y la región"

"Tras dos años de pandemia de Covid sin celebrar por las restricciones sanitarias, en este 2022 vuelve la fiesta del Día del Trabajador Metalúrgico, que será el 22 de octubre en nuestro salón social de la sede de Bella Italia. Será un momento de reencuentro de toda la familia metalúrgica de la ciudad y la región", confirmó el secretario General de la UOM Seccional Rafaela, Roberto Oesquer. "En este Día especial quiero enviar un cálido saludo de parte de toda la Comisión Directiva a las trabajadoras y trabajadores metalúrgicos. Es una jornada no laborable que espero puedan disfrutar en familia", resaltó antes de abordar la agenda específica que va de las paritarias hasta los cursos de capacitación, de los servicios de salud hasta la próxima inauguración de la nueva sede de la Farmacia.

Oesquer señaló que "la actualidad del sector metalúrgico es favorable, se está trabajando a pleno, hay muy buen nivel de actividad en las empresas de Rafaela y de toda la zona que abarca la Seccional de la Unión Obrera Metalúrgica con sede en esta ciudad, que son los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio". El dirigente consideró que "por este buen nivel de actividad, pudimos reabrir la paritaria para adelantar la revisión que estaba prevista recién para octubre".

"La UOM había acordado un aumento para el primer tramo del 45%, que se plasmaba 18% en abril, 15% en julio y 12% en octubre. Como se renegoció antes de tiempo, el 12% de octubre se adelantó al mes de agosto, y se logró un incremento salarial adicional del 20%, desdoblado entre octubre y noviembre, 10% en cada uno de esos meses, con lo cual se llegaría al 65%. Después habrá una revisión en febrero para ver la evolución de la inflación teniendo en cuenta que el acuerdo termina el 31 de marzo. De alguna manera, es positivo que hayamos podido recomponer el salario para acompañar la aceleración que han tenido los precios en los últimos meses", explicó Oesquer.

-El acuerdo se homologó hace menos de un mes. Se advierte predisposición de todas las partes para atender el problema que la inflación genera en el salario, concretamente la pérdida de su poder de compra.

-Sí, totalmente hay diálogo y todos entienden el escenario. Si hubiera una situación más compleja con falta de trabajo, reabrir una paritaria en el sector privado es más difícil. Pero el actual contexto de crecimiento favorece que los empresarios y las cámaras que los representan se sienten a negociar con el gremio y accedan a los acuerdos. Y también es cierto que en su gran mayoría, los sueldos del sector están pisados, y con una mayor inflación quedaron con un menor poder adquisitivo incluso con cierta dificultad para cubrir la canasta básica. Por eso también es muy importante este acuerdo para recomponer el salario.



CURSOS DE FORMACIÓN

Las empresas metalmecánicas y metalúrgicas de Rafaela y la región advierten sobre la escasez de personal calificado para desempeñarse en la industria. Desde hace tiempo, la Seccional local de la UOM busca dar respuesta a esta necesidad en el marco de una estrategia articulada con cámaras empresarias y distintos niveles de gobierno para capacitar trabajadores.

"En línea con el buen nivel de actividad en el rubro, todos los cursos de capacitación que tenemos en marcha tanto Rafaela como en Sunchales se desarrollan con cupos completos. Se trata de propuestas que cuentan con financiamiento del Gobierno provincial a través del Ministerio de Trabajo para el pago de los honorarios de docentes y otros gastos. En Rafaela estamos haciendo cursos de tornería, de electricidad y de soldadura en el ITEC, que abrió un aula específica de soldadura. Y en Sunchales se llevan a cabo cursos de soldadura nivel inicial, nivel calificado, electricidad y también tornería. Se está formando mucha gente que de esta manera mejora sus capacidades para conseguir un empleo, y si se mantiene este nivel de actividad en la industria metalúrgica de la región y la Provincia, entonces aumentan sus posibilidades de insertarse en el mercado laboral. Estamos muy conformes con el esfuerzo que se hace en materia de formación, demuestra un compromiso muy fuerte de todos los actores", expresó Oesquer.

-¿Cuál es el perfil de quienes realizan los cursos de capacitación? ¿Son desempleados, o están ocupados en otro sector y buscan incorporarse a una empresa metalúrgica? ¿O bien ya cuentan con un empleo en el rubro metalúrgico pero necesitan capacitarse para un ascenso?

-Los cursos que ofrece la UOM en sus Centros de Capacitación de la UOM son abiertos, para personas de 18 años o más. Puede ser para quienes están inscriptos en la Oficina de Empleo del Municipio, o incluso también para trabajadores en actividad que necesitan una mayor capacitación para el manejo de una máquina puntual, como un Torno CNC. Principalmente quienes participan no tienen un empleo formal. Originalmente los cursos tienen una duración de entre 80 y 90 horas, con encuentros de dos veces por semana, lo que lleva su duración a tres meses. En Sunchales hicimos cursos acelerados por lo que en un mes los participantes ya tenían una base para acceder a un empleo, está el caso de Richiger que tomó a muchos de los jóvenes que se capacitaron en el centro de la UOM. Y eso nos da una gran satisfacción.

-¿Cómo financian estas actividades de formación?

-Contamos con el respaldo del Gobierno provincial para financiar los cursos de capacitación que permitan capacitar a la mano de obra. Hoy la industria metalúrgica plantea la dificultad de encontrar personal calificado para cubrir vacantes o nuevos puestos, por eso desde la UOM hacemos nuestro aporte. Y otro punto para destacar es que todos los cursos los lideran empleados metalúrgicos, en Sunchales son de la empresa Richiger, en Rafaela de Basso en la parte de tornería y de VMC en soldadura. Son los que tienen conocimiento y práctica para enseñar lo mejor.

-¿Hay empresas que advierten sobre demoras en el ingreso de insumos importados, lo que puede poner en riesgo la producción?

-Tenemos un buen momento en el sector metalúrgico que no se condice con lo que sucedió en el país en los últimos dos meses, donde hubo un descalabro financiero, con cierta especulación de distintos sectores que presionaban por una devaluación en busca de un interés propio pero en desmedro de los intereses de una gran mayoría. En ese contexto, se generó una crisis cambiaria que obligó a establecer prioridades en lo que hace al ingreso de insumos importados.

Esperemos que ahora la situación se calme, si el Gobierno logra los dólares para que se paguen importaciones de insumos necesarios para mantener el nivel de actividad de la industria y los sectores estratégicos vamos a estar más tranquilos, se va a consolidar la recuperación, la producción seguirá en alza con un impacto favorable en la generación de empleo. El problema existe, pero también hay decisiones y acciones del Gobierno para dar soluciones.

-En el marco de la actividad gremial, Usted participó de un encuentro con los ministros de Trabajo de la Provincia, Juan Manuel Pusineri, y de la Nación, Claudio Moroni, en la ciudad de Santa Fe. ¿Cuál fue el objetivo?

-Siempre es importante participar en los espacios institucionales en los que se aborda la cuestión laboral. En ese caso, fue un encuentro en el que la UOM de Rafaela participó junto distintos dirigentes sindicales de esta ciudad y con el secretario de Producción, Empleo e Innovación del Municipio, Diego Peiretti, quien pudo contar sobre la actualidad industrial de Rafaela. Y el ministro Pusineri describió el aumento del empleo industrial de la provincia de Santa Fe, que encabeza la generación de empleo registrado en todo el país. En nuestro caso expusimos la realidad del sector metalúrgico de Rafaela y la región, así como también la oferta de capacitación que ofrece la UOM en una estrategia compartida con la Provincia y los municipios.

-Y la semana pasada hubo un encuentro regional de trabajadores metalúrgicos, también en la ciudad de Santa Fe.

-Sí, se desarrolló un Congreso Regional en Santa Fe, con la participación de las seccionales de Rafaela, El Trébol, Las Parejas y de la capital provincial, al que llegó especialmente invitado el secretario General de la UOM a nivel nacional, Abel Furlán. Se hicieron mesas debate para que el Secretariado Nacional pueda conocer la opinión de los delegados de las empresas sobre cómo está la situación en el sector. Es un ámbito de encuentro entre las bases y los principales dirigentes del sindicato.

-Que pase un Feliz Día junto a todos los trabajadores y trabajadoras metalúrgicas.

-Gracias, que así sea. Y reitero mi saludo para quienes cada día se desempeñan con responsabilidad en cada industria metalúrgica de nuestra jurisdicción. Feliz Día a las trabajadoras y trabajadores metalúrgicos.