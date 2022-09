El Día del Niño que ya fue y la Fiesta del Metalúrgico que viene

Para el secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Rafaela, Roberto Oesquer, este 2022 marcará el regreso de los tradicionales festejos del sindicato tras una pausa de dos años a raíz de la pandemia de Covid y la emergencia sanitaria que se adoptó para el cuidado de la salud.

"En los años 2020 y 2021, cuando la pandemia de Covid fue más intensa y por tanto no se permitían reuniones sociales, no pudimos festejar el Día del Trabajador Metalúrgico. La prioridad era la salud de nuestra gente, de todos. Pero en este 2022 queremos reencontrarnos, por eso organizamos la fiesta para el sábado 22 de octubre en nuestro salón social del predio de Bella Italia, con una cena y baile y la presentación de espectáculos musicales. En poco tiempo saldrán las tarjetas a la venta", remarcó Oesquer ilusionado con la posibilidad de "volver a celebrar".

-Tienen un predio muy grande con infraestructura moderna. Ahora podrán disfrutarlo a pleno.

-Es cierto. Tenemos un salón con capacidad para 1.200 personas por tanto esperamos a muchos afiliados cuando nos juntemos en la fiesta. Va a estar muy bueno. Pero además quiero destacar que tenemos un natatorio que los afiliados aprovechan al máximo en cada temporada de verano. En un par de meses ya vamos a presentar la colonia de vacaciones 2022-2023, con todos los detalles de esta propuesta que en la semana disfrutan los chicos y los fines de semana toda la familia. La pileta también es un lugar de encuentro. Y aquí también una reflexión, el predio de Bella Italia, el salón social y la pileta es el fruto de un trabajo y esfuerzo compartido entre el gremio y todos nuestros afiliados, es muy bueno tener una infraestructura de este nivel.

-Con el Día del Niño el camping se mostró a pleno.

-Fue una gran fiesta. El mes pasado celebramos el Día del Niño con toda la familia metalúrgica. Más de 700 niñas y niños se acercaron al predio de Bella Italia para pasar un día muy lindo, con espectáculos, castillos para jugar, sorteos de bicicletas. La pasaron 10 puntos. La pasamos 10 puntos porque también me sumé a las actividades.

-En cuanto al Centro de Salud, otro de los servicios que presta el gremio, ¿cómo está funcionando?

-En Rafaela tenemos nuestro Centro de Salud propio en bulevar Lehmann donde contamos con más de 40 médicos y cubrimos distintas especialidades. Hay servicios de laboratorio, odontología, se hacen radiografías, ecografías, electrocardiogramas y además funciona un gimnasio de rehabilitación en el que se hace fisioterapia. Y la novedad es que ahora incorporamos oftalmología, a cargo de la Dra. Vanina Arró. Es importante este Centro de Salud porque es algo propio, con muy buenos profesionales, con reconocimiento de los afiliados, la gente concurre normalmente y no debe pagar ningún plus. Además tenemos contratos con los sanatorios de Rafaela para internación. Y hacemos tercer nivel en otras ciudades, como Santa Fe y Rosario. Si bien venimos apretados con los presupuestos, hemos logrado un equilibrio que nos permite mantener los servicios.