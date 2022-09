Con el tiro del final fue triunfo y clasificación del Bicho Verde

Unión de Sunchales se regaló anoche una alegría en la Copa Santa Fe, al clasificarse a los cuartos de final luego de ganarle como local a Unión de Santa Fe por 2 a 1 en el último instante del encuentro. Augusto Magoia y el rafaelino Ezequiel Gnemmi convirtieron para el Bicho Verde, mientras que Mauro Blesio había abierto la cuenta para el Tatengue.

En la primera mitad, a los 23', un centro de Kulak encontró al goleador Mauro Blesio que de cabeza sentenció a Gonzalo González para colocar el 1-0. Un impacto anímico importante que sintió el Bicho Verde.

El equipo de Walter Grazziossi adelantó sus líneas en la búsqueda de la paridad y pudo conseguirlo antes del descanso. De la mano de Braian Otero tuvo un par de situaciones claras para llegar a la igualdad, pero fue finalmente Magoia quien estableció el 1-1 en una acción luego de varios rebotes.

El segundo tiempo tuvo más roces que fútbol y cuando todo parecía que se encaminaba a los penales, en la agonía apareció Ezequiel Gnemmi para poner el 2-1 y con ese gol del ex Ben Hur y Sportivo Norte fue fiesta del Bicho Verde, que ahora se medirá con 9 de Julio de Rafaela en los cuartos de final, en partido que se jugará en el estadio Germán Soltermam en fecha a confirmar.

Una alegría para esperar con mejor ánimo el partido del domingo ante Juventud Antoniana, donde necesita ganar para no sufrir en la lucha por la permanencia en el Federal A.

En el Estadio de la Avenida dirigió Alejandro Scheller, de Ceres, y así formaron los equipos:

Unión de Sunchales: Gonzalo González; Raúl Chamorro, Ezequiel Gnemmi, Alejandro Siben, Pedro Sanz; Manuel Vargas, Martín Caballo, Uriel Funes, Martín Rodríguez; Augusto Magoia y Braian Otero. DT: Walter Grazziosi.

Unión de Santa Fe: Lucas Meuli; Valentino Werro, Juan Ludueña, Guillermo Cóceres y Bautista Schmidt; Tobías Macies, Juan Cruz Kulak, Máximo Cerato; Mateo Del Blanco; Mauro Blesio y Leandro Tablada. DT: Marcelo Mosset.

Goles: PT 23' Mauro Blesio (U) y 45' Augusto Magoia (US); ST 48' Ezequiel Gnemmi (US).