Brenda dijo que no participó del ataque

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Brenda Uliarte, la joven detenida como acusada de participar del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, negó anoche los cargos en su contra, mientras que su novio, Fernando Sabag Montiel, sindicado como responsable material del hecho, volvió a negarse a declarar.

Ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti negó que haya participado del ataque en el que su novio manipuló el arma, apuntó y gatilló a metros de la cabeza de la vicepresidenta.

Sabag Montiel acudió a indagatoria minutos más tarde y al igual que lo había hecho el fin de semana volvió a negarse a declarar, aunque, según indicaron fuentes judiciales a NA, deslizó que su novia "no tiene nada que ver".

A la joven le mostraron el arma durante la audiencia, pero ella no reaccionó en ese momento y sólo respondió preguntas de su defensor oficial Gustavo Kollman.

En cambio, por estrategia de su defensa, no respondió preguntas del juzgado ni del fiscal Carlos Rívolo.

Por ello, no explicó por qué estaba junto a su novio en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta el jueves por la noche cuando ocurrió el ataque.

Tras la indagatoria, la joven seguirá detenida bajo custodia de las fuerzas federales y ahora la jueza cuenta con diez días para resolver su situación procesal.

Mientras tanto, la jueza aguarda poder acceder al teléfono de ella que le fuera secuestrado cuando se la detuvo y del cual se esperan acceder a más pruebas.

La imputación que le leyeron previo a su breve declaración de 35 minutos fue como "partícipe de tentativa de homicidio" junto a su novio Sabag Montiel.

La joven fue detenida el domingo pasado por la noche cuando la jueza descubrió que había estado junto al principal acusado en la escena del presunto intento de magnicidio, tal cual la mostraron las cámaras de seguridad en las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner.