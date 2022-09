Real Madrid, Manchester City y el PSG arrancaron ganando

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El París Saint-Germain tuvo un sufrido pero auspicioso debut con triunfo frente a la Juventus de Italia por 2 a 1 en un atractivo encuentro que disputaron ayer, en el Parque de los Príncipes, en el marco de la primera jornada de la Champions League.

Kilyam Mbappé con un doblete, a los 5 y 22 minutos de la primera etapa, le dio el triunfo al equipo parisino, mientras que Weston McKennie, a los 8 del complemento, marcó el descuento para la Vecchia Signora.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, fue titular y disputó 83 minutos en el partido, en el cual tuvo destellos de se juego, aunque no logró destacarse.

Igualmente, el astro argentino se retiró bajo una lluvia de aplausos por parte de su público.

El PSG tuvo un primer tiempo frenético, en el cual fue el claro dominador del juego y sacó ventajas de manera temprana, sin embargo, en la segunda etapa no mantuvo la intensidad y Juventus con un descuento prematuro -con complicidad del arquero Donnarumma-, fue superior, pero no pudo trasladar su hegemonía en el marcador.

Por otra parte, Manchester City goleó en su visita al Sevilla de los argentinos por 4 a 0, con un doblete del noruego Erling Haaland y los goles de Philip Foden y Ruben Dias.

Julián Álvarez fue suplente en el equipo de Josep Guardiola e ingresó a 25 minutos del final, mientras que sus compatriotas Marcos Acuña y Alejandro "Papu" Gómez fueron de la partida en el elenco de España. Además, Gonzalo Montiel estuvo en el banco de relevos y no tuvo pudo sumar minutos.

El vigente campeón Real Madrid tuvo su estreno triunfal al golear al Celtic por 3 a 0 en Escocia. Los goles del conjunto Merengue fueron obra de Vinicius Juniors, Luka Modric y Eden Hazard.

Por su parte, el Benfica de Nicolás Otamendi y Enzo Fernández - convocados por Lionel Scaloni-, venció al Maccabi Haifa por 2 a 0 gracias a los conquistas del portugués Rafa Silva y Alex Grimaldo.

El Milan, en su vuelta a la Champions League, no paso del empate en su visita al Red Bull Salzburgo por 1 a 1 con los tantos de Noah Okafor y Alexis Saelemaekers. Mientras que la franquicia de energizantes de Alemania con Leipzig fue goleado por 4 a 1 frente al Shakhtar Donetsk.

Marian Shved con un doblete, Mykhailo Mudryk y Lassina Traore le dieron el triunfo al equipo de Ucrania, mientras que Mohamed Simakan anotó para el local.

La gran sorpresa de la primera jornada se dio en Croacia por el Grupo E, en donde Dinamo Zagreb venció al poderoso Chelsea por 1 a 0 gracias al gol de Mislav Orsic y tuvo un estreno exitoso contra uno de los candidatos a pelear por la orejona.

Además, en el primer turno, Borussia Dortmund hizo de las suyas como local y goleó al Copenhague de Dinamarca por 3 a 0. Marco Reus, Raphael Guerreiro y Jude Bellingham fueron los artífices del triunfo.



JUEGAN HOY. 13.45h Ajax vs Rangers, 13.45h Frankfurt vs Sporting Lisboa, 16.00h Atlético Madrid vs Porto, 16.00h Barcelona vs Viktoria Pilsen, 16.00h Brugge vs B. Leverkusen, 16.00h Inter vs Bayern Munich, 16.00 Napoli vs Liverpool, 16.00h Tottenham vs Marsella.