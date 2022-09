Así va la fecha 11 del Clausura

Anoche tuvo lugar la reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol y quedaron confirmados los días y horarios de los encuentros que tendrá la fecha 11 del torneo Clausura de Primera A.



Jueves 8/9

21.30hs: Peñarol vs Unión, Bochazo vs Arg. de Vila; 22.00hs Florida vs Arg. Quilmes, Sportivo Norte vs Atlético María Juana.



Viernes 09/09

21.30hs Talleres María Juana vs 9 de Julio



Sábado 10/09

16.00hs Libertad vs Brown (SV).



Domingo 11/09

11.30hs Atlético de Rafaela vs Dep. Tacural, 14.30hs Ben Hur vs Dep. Aldao; 15.30hs Dep. Ramona vs Ferrocarril del Estado.