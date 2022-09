Los árbitros y el programa de la fecha 33 de la Primera Nacional

Atlético de Rafaela, que pelea por la permanencia en la Primera Nacional, recibirá el domingo a San Telmo, con arbitraje de Nazareno Arasa, según las designaciones arbitrales informadas ayer por AFA para la fecha 33º.

El rosarino estará acompañado por Javier Mihura y Emanuel Serale como asistentes y el cuarto árbitro será Francisco Acosta.

Es una fecha muy especial para los que pelean arriba, ya que Belgrano de Córdoba podría lograr el ascenso si gana su partido y se dan una serie de resultados.



CON LA CABEZA EN SAN TELMO

Atlético de Rafaela dejó atrás la derrota ante Chaco For Ever y ya puso su cabeza en su próximo objetivo: San Telmo. El equipo que conduce Ezequiel Medrán se prepara para un encuentro importantísimo en sus aspiraciones de permanencia. Será vital que sume de a tres ya que de visitante le cuesta muchísimo y el torneo va ingresando en su etapa final.

Se esperará por saber si Marco Borgnino, Nicolás Aguirre y Emiliano Romero pueden ser tenidos en cuenta o vuelven a quedar descartados.

De no mediar inconvenientes la 'Crema' saldría con el mismo once inicial de sus últimas dos presentaciones.



El programa de partidos y árbitros es el siguiente:



Sábado 10/09



15.00 Tristán Suárez-Villa Dálmine (Julio Barraza), 15.10 Chacarita Juniors-All Boys (Pablo Giménez), 15.30 Estudiantes (BA)-San Martín de San Juan (Diego Ceballos), 15.30 Agropecuario-Almirante Brown (Rodrigo Rivero), 17.10 Defensores de Belgrano-Deportivo Riestra (Adrián Franklin) y 20.40 Instituto -Gimnasia de Jujuy (Lucas Comesaña).



Domingo 11/09



11.00 Brown de Puerto Madryn-Gimnasia de Mendoza (Luis Lobo Medina), 15.00 Brown de Adrogué-Güemes (SE) (Juan Pafundi), 16.00 Santamarina de Tandil-Chaco For Ever (Sebastián Martínez), 16.00 Deportivo Maipú-Alvarado (MDP) (César Ceballo), 19.30 Atlético de Rafaela-San Telmo (Nazareno Arasa) y 21.00 Mitre (SE)-Temperley (Yamil Possi).



Lunes 12/09



15.00 Sacachispas-Flandria (Ramiro López), 18.10 Ferro Carril Oeste-Deportivo Morón (Nahuel Viñas), 19.00 Nueva Chicago-Almagro (Gastón Monsón Brizuela), 20.00 Independiente Rivadavia-Deportivo Madryn (Carlos Córdoba), 20.35 Quilmes-Estudiantes de Río Cuarto (Nicolás Ramírez) y 21.10 San Martín de Tucumán-Belgrano (Andrés Merlos).