Lucimiento de la fonda en Viví Santa Fe

RAMONA. - Desde la Comuna local se puso de relieve que con más de 50.000 personas que recorrieron la muestra en sus cuatro días, la feria de turismo “Viví Santa Fe” fue un éxito total, una muestra única que marcará precedentes en la historia del turismo de la provincia y en la que Ramona estuvo presente con una destacadísima, no solamente los días sábado y domingo de acceso al público sino también en el escenario principal con la representaciones coreográficas de las escuelas de danzas, degustaciones de quesos y ajenjo, en la ronda de negocios con emprendimientos del rubro y la presencia del presidente comunal, José Barbero acompañando la delegación.

Con un total de 56 stands, el de Ramona fue muy concurrido por su original ambientación como la típica fonda, una sala de nuestro museo que se convirtió en centro de atracción con los personajes caracterizados, por la cata de ajenjos, las recetas de sus distintas variedades y el saboreo de dulces y licores artesanales. La tecnología aplicada en la recorrida virtual en 3D por el complejo museográfico permitió a los visitantes poder viajar simuladamente y disfrutar de cada uno de los objetos que componen su acervo, como si estuvieran físicamente en el lugar.

La oportunidad resultó provechosa para visibilizar la propuesta y posicionar a la localidad, pero, además, para generar contactos comerciales y negocios con agencias de turismo receptivo principalmente de la ciudad capital, a partir de alternativas y circuitos que evidencian una propuesta de turismo activa.

La demostración artística de las academias locales con un show emocionante, de calidad, ante una multitud observándolas, rescataron la labor de la mujer y el hombre de campo en su trabajo diario en aquellos tiempos de la colonia agrícola y, más modernamente, en el tambo.

Para cerrar, el día domingo en el evento de clausura de la muestra, el Gobernador Omar Perotti junto al Ministro de la Producción Daniel Costamagna y el Secretario de Turismo Alejandro Grandinetti visitaron el espacio ramonense y reconocieron sus virtudes.



El GABINETE: UNA POLITICA DE INCLUSION EDUCATIVA

El Gabinete Psicopedagógico Interinstitucional es un espacio planificado a partir de la participación de las instituciones educativas de la localidad, en todos sus niveles, el Centro de Salud y el gobierno local, quien en 2018 toma la decisión de conformarlo, ejecutarlo, ordenarlo, planificarlo, visualizarlo como una respuesta a esta necesidad, en el marco de un proceso de Desarrollo Territorial. Actualmente cuenta con dos psicopedagogas, una fonoaudióloga y una psicóloga y dos estudiantes avanzadas que asisten a más de 50 personas entre todas las áreas y de los tres niveles educativos.

La pandemia por COVID-19 y la virtualidad de la educación, expusieron fuertemente las desigualdades, no sólo en aquellos niños con problemas de aprendizaje, conductuales o con algún trastorno en su desarrollo, sino también aquellos otros que quedaban fuera por no contar con una conectividad de calidad o con una PC para acceder a las clases en un horario pautado o para cumplimentar las tareas.

Acceder a una educación de calidad es derecho de todos, y deber de los adultos y responsables de las instituciones el garantizarla, por ello a la “problemática de aprendizaje” se le suma la económica, en la búsqueda de un camino equitativo, que posibilite la igualdad de condiciones.



INAUGURACION DEL PASEO DEL RIEL

En un emotivo y masivo acto, el pasado martes 30 de agosto, fecha en la que se celebra el Día del Ferrocarril Argentino rememorando la puesta en funcionamiento de la primera línea férrea nacional, se dejó habilitada la restauración del vagón con la que se recupera una parte de la historia ferroviaria que se inició, en nuestro pueblo, hace 127 años con el Tranvía a Vapor Rural y constituyó el sistema de transporte que permitió el desarrollo económico y social desde la colonización agrícola.

Se trata de una unidad ligada estrechamente a la historia de la zona y tiene una antigüedad de 85 años (data de 1937), tiene 10,50 metros de largo, 2.20 de ancho y 2.10 alto, con un peso aproximado de 14 toneladas que fuera cedida en comodato por la Asociación de Ferromodelistas y Amigos del Ferrocarril de la ciudad de Rafaela y recuperado íntegramente por obra de Turismo Rural y su grupo de restauradores. Las tareas consistieron en el reemplazo de maderas de la estructura y trabajos de pintura integral. El interior del vagón fue reacondicionado para armar un mini museo temático.

Con esta construcción colectiva, Ramona afianza el patrimonio y potencia su propuesta de turismo rural sostenible.