Rugby: se viene el Mundial de Seven

El próximo fin de semana, desde el 9 al 11 de septiembre, comenzará la Copa del Mundo de Rugby Seven a disputarse en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. A diferencia de otras ediciones, en este 2022 se realizó un cambio en el formato en la competencia..

Se juntarán la modalidad de masculino con femenino y para Argentina, sólo estarán los varones. Para este último caso la modalidad de juego será: durante el viernes se disputarán una suerte de 16avos de final. Los primeros partidos que se jugarán serán: Irlanda vs. Portugal, Canadá vs. Zimbabue, Samoa vs. Uganda, Escocia vs. Jamaica, Kenia vs. Tonga, Gales vs. Corea del Sur, Hong Kong vs. Uruguay y Alemania vs. Chile.

Los ganadores de estos encuentros se enfrentarán respectivamente a: Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Argentina, Fiji, Australia y Sudáfrica. Es decir que Argentina enfrentará al ganador de Kenia vs. Tonga.

A partir de esos enfrentamientos, comenzarán las llaves normales donde el mismo viernes se disputarán los octavos, el sábado se jugarán los cuartos y el domingo las semis, el tercer puesto y la final.

Ante este escenario, el jugador argentino Gastón Revol declaró: "No sé si me gusta tanto el sistema, pero es lo que se definió y esto de preparar cada partido como si fuera el último nos sienta bien. Vamos a estar enfocados en el primero, que es el más importante, y después iremos paso a paso tratando de avanzar".

El entrenador Santiago Gómez Cora agregó: "No me gusta, pero hay que aceptarlo. Lo hicieron así para distinguirlo del Circuito. Este año tenemos 16 competencias, por eso lo hacen distinto. A las tres semanas tenemos otro torneo y después arrancan las series".