Ferrari cambiará de colores en Monza

Ferrari intentará cortar la mala racha el próximo fin de semana en el circuito de Monza donde se disputará el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

Si bien el color amarillo es considerado como atrayente de la mala suerte en el ámbito del espectáculo, eso parece no preocupar a Ferrari que usará estos colores en homenaje a los colores de Módena, ciudad natal de su fundador, Enzo Ferrari.

Habrá que esperara para ver si les da suerte, pero lo cierto es que Ferrari busca cambiar el rumbo luego de las últimas carreras donde mostraron un buen potencial en la previa, pero no pudieron redondear un buen resultado por distintos motivos.

En 2022, Ferrari celebra el 75º aniversario desde la creación de su primer coche, el 125 S con el que comenzó una historia de velocidad, pasión y competición en 1947. Desde entonces, los italianos han cosechado 16 títulos de constructores y 15 de pilotos, una marca que nadie ha conseguido superar, y en Monza podrán celebrar su exitosa historia.

Charles Leclerc y Carlos Sainz ya mostraron la indumentaria especial que lucirán en Monza, que además está a la venta para el público en general. Una duda todavía está en si el Ferrari F1-75 también cambiará el rojo por el amarillo, pero eso se sabrá recién el jueves o viernes, cuando empiecen las prácticas libres.

Con el número de su aniversarios, el caballo y los años desde su creación hasta la actualidad, los de Maranello tratarán de dar un golpe sobre la mesa en su casa y volver a lo más alto desde que el propio Leclerc lo hiciera en el Gran Premio de Italia de 2019, en la que fue su segunda victoria en la máxima categoría del automovilismo.



LA PREVIA NO EMPEZO BIEN

La mala suerte no termina y la semana previa al Gran Premio de Italia no arrancó de la mejor manera en Ferrari. El camión que transportaba los motores de Zandvoort a Monza se incendió debido al sobrecalentamiento de los frenos y las imágenes fueron viralizadas.