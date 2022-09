Ruud pasó a semis y sueña con el "1"

El tenista noruego Casper Ruud superó por 6-4, 6-4 y 7-6(4) al italiano Matteo Berrettini, por los cuartos de final del US Open y en la semifinal se medirá contra el ganador del choque entre el australiano Nick Kyrgios y el ruso Karen Khachanov.

Ruud soportó la potencia en el saque y la derecha del italiano, mientras que también impuso condiciones cada vez que pudo con su drive, que es su golpe más contundente y uno de los mejores del circuito. Además, mantuvo la regularidad que lo caracteriza desde el fondo de la cancha.

Con respecto a la posibilidad de cruzarse en semis con Kyrgios, con quien llegó a tener picantes cruces en las redes sociales, Ruud reconoció: "De joven era muy talentoso. Puede ganar muchos partidos seguidos y lleva muchas semanas jugando muy bien"..



¿CERCA DEL 1?

Luego de este triunfo, Ruud podría estar a un solo partido de ser el N°1 del mundo. Para que esto ocurra, el noruego debería ganar en semifinales y esperar que Carlos Alcaraz, otro de los contendientes a la cima del ranking, no llegue a la final.

En caso de que ambos lleguen al encuentro decisivo, el nuevo N°1 saldrá del ganador de aquel partido.



CUADRO FEMENINO

Ons Jabeur (N°5 del mundo) es una de las mejores tenistas del año y así lo demostró en los cuartos de final del US Open. Derrotó a la australiana Ajla Tomljanovic (46ª), verdugo de Serena Williams, por 6-4 y 7-6 (4) para plantarse por primera vez en su carrera en la semifinal del torneo y transformarse en la primera africana en la Era Abierta entre las cuatro mejores en Nueva York.