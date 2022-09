Argentina venció a Serbia y en cuartos jugará ante Brasil

La Selección argentina de vóleibol desplegó un juego de alto vuelto y aplastó a Serbia por 3 a 0 en un encuentro válido por los octavos de final del mundial de voley de Polonia y Eslovenia 2022. Luego de una fase de grupos dubitativa, el combinado nacional tuvo una jornada de gran nivel y derrotó sin atenuantes a la Selección de Serbia con un contundente 3-0 con con parciales de 25-23, 25-21 y 25-23.

Con esta victoria, el equipo comandado por Marcelo Méndez volvió a hacer historia ya que se clasificó a los cuartos de final de la cita mundialista luego de 20 años y ahora deberá enfrentar a Brasil que en su compromiso derrotó a Irán también en sets corridos (25-17, 25-22 y 25-23). Será el jueves a las 12.30, mientras que los demás cruces de cuartos de final serán los siguientes: Polonia vs. Estados Unidos; Eslovenia vs. Ucrania e Italia vs. Francia.

La Selección argentina tuvo un buen primer parcial, en el cual logró mantener la paridad a lo largo del juego a base de buenos ataques, bloqueos efectivos y recepciones certeras. Además, tuvieron solidez para conseguir un bloqueo ganador en la bola que definió el set inicial con un 25-23.

Los de Europa respondieron con un buen comienzo en el segundo tramo e hicieron clave su juego por medio de los saques de inicio, pero Argentina -pese a estar abajo 12-15- se mostró concentrada en todo momento e inició una remontada que terminó con dos servicios excepcionales de Facundo Conte para sellar el 25-21 a favor.

La intensidad que desarrolló el equipo argentino a lo largo del encuentro, le permitió en el tercer y último set inclinar la balanza a su favor y pese a que en algunos momentos, estuvo abajo en el marcador, logró despejar todo tipo de dudas con otro 25-23.

La reaparición de Ezequiel Palacios fue fundamental -luego de perderse la primera fase por una lesión en la rodilla-, más los aportes del capitán Luciano De Cecco, Bruno Lima, Facundo Conte y Agustín Loser, construyeron un triunfo que ilusiona de cara al futuro como ya lo hicieron en Tokio 2020 cuando se colgaron la medalla de bronce contra todo pronóstico.