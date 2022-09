Máximo Barbieri citado a la preselección nacional U15

La próxima semana comenzará la puesta a punto de la Selección Masculina U15 masculina que concentrará en Buenos Aires pensando en el Sudamericano de la categoría, pautado para jugarse del 24 al 29 de octubre, con sede a confirmar. La nómina estará compuesta por 18 jóvenes que se entrenarán en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo del 13 al 23 de septiembre en lo que será la primera etapa de la preparación. Entre ellos fue convocado Máximo Barbieri, de Libertad de Sunchales.

El cuerpo técnico de la U15 estará encabezado por Martín Villagrán como entrenador principal, acompañado por Juan Pablo Fernández y Agustín Lukac como asistentes. Además, Gisela Marcos, Matías Podestá y Yonathan Rodríguez serán los preparadores físicos.

Si bien el certamen no tiene una sede confirmada, se sabe que el mismo otorga tres plazas para el FIBA Américas U16 del año próximo, que a su vez es una instancia clasificatoria para el Mundial U17 de 2024.



FEDERATIVO U16

Este fin de semana se disputaron los cuartos de final de la Liga Federativa de Clubes U16, en la que Libertad de Sunchales avanzó a los cuadrangulares semifinales, en tanto que Independiente y Atlético de Rafaela quedaron eliminados. En el caso del «Negro» fue por diferencia de tantos, ya que había ganado un partido al igual que los otros integrantes del grupo.

Estos fueron los resultados: Zona A, en Almagro de Esperanza: Almagro 67 vs. Independiente de Rafaela 70; Independiente 57 vs. San Lorenzo de Tostado 78 y San Lorenzo 53 vs. Almagro 62.

Tabla: San Lorenzo 3*, Almagro 3*, Independiente 3.

Zona B, en El Quillá de Santa Fe: El Quillá 53 vs. Rivadavia Juniors 71; Rivadavia 70 vs. Atlético Rafaela 51; Atlético Rafaela 66 vs. El Quillá 67.

Tabla: Rivadavia 4*, El Quillá 3, Atlético Rafaela 2.

Zona C, en Banco Provincial de Santa Fe: Banco Provincial B 81 vs. Platense de Reconquista 60; Platense 56 vs. Libertad de Sunchales 84 y Libertad 99 vs. Banco B 98.

Libertad 4*, Banco 3*, Platense 2.

Los grupos de semifinales quedaron determinados asi: Zona A: Libertad de Sunchales, Rivadavia Juniors de Santa Fe, Banco Provincial de Santa Fe B y Atenas de Venado Tuerto.

Zona B: Santa Paula de Gálvez, San Lorenzo de Tostado, Almagro de Esperanza Sportsmen Unidos de Rosario.



FEMENINO U14

El Federativo Femenino U14 tuvo un domingo con las vueltas de la primera fase y quedó clasificado Libertad, que jugó en Tostado con estos resultados: Atlético Tostado 61 vs. Libertad de Sunchales 49; Libertad 45 vs. Alma Juniors de Esperanza 33 y Alma Juniors 36 vs. Atlético Tostado 82.

Tabla: Atlético Tostado 8, Libertad 6, Alma Juniors 4. El miércoles 14 de septiembre se sortea la siguiente etapa y el 16 de octubre será la fecha de juego.