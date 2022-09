Prometió un fuerte plan de obra pública

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, ratificó un incremento en el presupuesto para esa cartera el próximo año y la continuidad en la ejecución de obras, la regularización en los pagos y el trabajo en conjunto con la Cámara de la Construcción para revisar redeterminaciones de precios.

"El año que viene va a haber más obra pública que nunca", aseguró el funcionario a cargo del área.

En el marco de la 67ª convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, que se celebra en La Rural de Palermo, el ministro encabezó el panel sobre "Inversión pública en Argentina para el desarrollo productivo".

"Tenemos más de 5.300 obras y eso se refleja en todos los indicadores, en el empleo, en las empresas del sector. Duplicamos las obras que teníamos hace un año y hay 450.000 empleos", explicó.

En este sentido, agregó que "la obra pública es un motor, una palanca con la que logramos en pandemia recuperar el empleo, y que nos permitió tener 22 meses consecutivos de recuperación del sector con más de cinco mil obras en todo el país. En cualquier localidad seguro que hay una ruta o una obra de agua, cloaca, plan de vivienda en este momento".

"Pese a la pandemia, el acuerdo con el FMI y estos momentos de incertidumbre, siempre se apostó a la obra pública y la inversión en infraestructura. La decisión es mantener esta agenda como una prioridad", dijo.

Katopodis recordó que el presupuesto 2022 para Obras Públicas anticipa una ejecución superior a los 600.000 millones de pesos.

"Estamos con 170 obras en universidades, 500 escuelas, 1.000 obras viales y 2.000 mil obras hídricas en el 95% del territorio del país. Si pudimos hacer todo esto en un contexto tan complejo, no tengo dudas de lo que podemos hacer con esta sinergia común y la decisión del Gobierno", sostuvo el ministro.

"Ya estamos trabajando con el presupuesto 2023, estimando poder duplicar el que ejecutamos este año. Y queremos garantizar que la ejecución que teníamos garantizada y presupuestada a inicios de 2022 se va a completar íntegramente", explicó.

El funcionario remarcó que "no se frenó ninguna obra pública en ejecución en la Argentina, hubo algunas demoras por cuestiones formales, pero se incorporaron en un DNU y otras 50 obras viales y acueductos, se podrán iniciar. Tenemos unos mil proyectos que se van a concretar en obras".

Respecto de los precios, redeterminaciones e inflación, explicó que se organizó una "mesa de trabajo con la Cámara de la Construcción para mejorar en estructura de costos y lograr índices representativos por la volatilidad de precios. Vamos a mejorar esas redeterminaciones y actualizaciones en un contexto inflacionario. En cuanto al flujo, es decir, la certeza de que las obras se paguen, vamos a sostener plazos razonables de pago para que haya previsibilidad".

"Hay una preocupación, incertidumbre y crisis del mercado que no encaja con la economía real. Ahí hay números muy elocuentes en términos de recuperación, que proyectan un año que viene con buenos indicadores y generación de empleo", finalizó.