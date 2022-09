El análisis de Medrán tras una nueva derrota de visitante

Sólo basta con ver los números de la campaña de Atlético de Rafaela para entender el presente por el cual atraviesa. Difícil momento para el conjunto de barrio Alberdi, que sostiene su permanencia en la Primera Nacional en base a lo poco que supo conseguir jugando como local. De visitante es el peor de la categoría con tan solo 6 puntos sobre 48 posibles. El domingo perdió en su visita a Chaco For Ever y si bien no cambió demasiado la cuestión en la tabla de posiciones, ya que Santamarina también perdió y Sacachispas igualó. Los dos que están en la zona roja. Y el resto igualó, caso Alvarado, Flandria, Chicago, y Tristán Suárez cayó categóricamente ante el líder.

“La derrota duele, en estos momentos hay que mantener la calma, saber lo que hicimos mal para mejorarlo, trabajar en la semana porque nos cuesta de visitante, es una realidad, una constante que viene desde hace tiempo y eso es lo que duele”, analizó Ezequiel Medrán tras la derrota ante Chaco For Ever, y luego, en relación a todo lo que le cuesta sumar de visitante al equipo el DT agregó: “Nos obliga a tener una localía sin margen de error porque sabemos en la situación en la que estamos. Creo en este plantel, vamos a seguir intentando, entregándonos por completo para sacar esta situación adelante”.



-¿Qué análisis se hace tras una nueva derrota como visitante?

-Iba a ser un partido trabajado, que iba a estar en detalles la resolución del partido, ellos aprovecharon un descuido nuestro con una pelota cruzada para convertir el gol. El resultado más justo creo que hubiese sido un empate, después nosotros intentamos buscar ese gol que nos diera la posibilidad de sumar, buscamos variantes, desde el entre tiempo, buscamos una mejora porque sabíamos que iba a tener un desgaste importante pero nos quedamos con esas sensación que no alcanzó.

-¿Cuál fue la idea con los cambios realizados?

-La intención era buscar el arco de enfrente pero Chaco está en un momento muy bueno y aprovechó su momento. La que no tuvimos nosotros a ellos le quedó y tuvieron la certeza en el área rival y no nos permitió sumar. Sabíamos que iba a ser un partido duro, trabajado, ellos vienen con una continuidad del año pasado y nosotros queríamos buscar nuestro momento, lo buscamos, lo trabajamos pero no nos tocó sumar. Una lástima porque teníamos la intención de seguir creciendo desde lo que se construyó en el partido pasado en casa, el anterior de visitante sumando, pero nuevamente nos toca perder y ahora tenemos que pensar en lo que se viene, no hay tiempo.

-No tienen demasiado margen para el error. El domingo otra final que deben ganar o ganar.

-Si, no es mucho y hay demasiadas cosas en juego por delante. Se vienen momentos donde tenemos que tener la personalidad de manejar situaciones difíciles y la capacidad de resolverlo.

Creo en el trabajo que venimos realizando. Tenemos una nueva final en nuestra casa y con nuestra gente.

Nosotros tenemos que pensar en nosotros, en cómo seguimos mejorando, en el rival que vamos a enfrentar y tratar de quedarnos con los 3 puntos en casa. Tenemos la convicción que trabajando todos juntos salimos adelante.