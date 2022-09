Sensaciones y sentimientos

TELÉFONO. HISTORIA CON DECEPCIONES



Por Hugo Borgna

La vida de los nacidos en los años 40 y 50 del siglo pasado es rica en matices y deslumbrantes conocimientos con invenciones que, en su momento, parecían haber surgido del libro de las Mil y una noches. El asombro por lo nuevo que aparecía, era el compañero inesperado de vida.

El cine en la pantalla grande originaria mostraba a lindas señoritas saliendo de la ducha para atender el teléfono, ellas cargaban el aparato (el único), y lo llevaban a otra habitación: lo permitían larguísimos cables. Entonces se percibía ese detalle como de avanzada.

Entre nosotros, habitantes de ciudad chica, fue muy apreciado el escaso aparato negro, pesado y a disco. Lo tenían pocas personas, convertidas por ese simple detalle en sufridos cedentes de uso para los vecinos.

Transcurrieron muchas palabras por los eficientes cables. Los teléfonos fueron cambiando de forma, aceptaron ser de simpáticos colores y, como postre con interesantes posibilidades de uso. Hasta se tomaron el atrevimiento de reducir sus dimensiones para convertirse en los muy aceptados celulares. Con ellos se podía también enviar y recibir mensajes. Y, como fuera poco, llegaron para el uso hogareño los teléfonos inalámbricos: mediante un mínimo cable de conexión se podía llevar, como en las películas del 50, a cualquier lugar de la casa.

Los coleccionistas de almanaques en la piel (nosotros) ya no pedíamos más nada cuando llegó el teléfono con sus múltiples usos, ahora la conversación parece solo un lejano apéndice.

¿Y qué pasó? Que el básicamente utilitario inalámbrico ¡quedó en desuso, superado y abandonado! Ya casi nadie los compra por considerárselo ¡poco práctico! Bien que hubieran querido tenerlo las señoritas que en los años 50 debían salir de la ducha envuelta en toalla.

Fue la primera decepción. Nosotros, ingratos, habíamos aplaudido al teléfono multifunción.

La segunda fue del propio, y largo en historia, teléfono. El original y primero.

Ocurrió que quienes así lo invocaron, no eran sus padres ya que Alejandro Graham Bell y Elisha Gray no son sus inventores: Alejandro Graham Bell sólo lo patentó. Fue en 1876.

No termina aquí la historia y sí, comienza otra decepción acerca del comunicador aparato.

No sabemos si Graham Bell conocía el origen del teléfono. Que fue anterior.

El invento, como todas las cosas buenas de la vida, nació de una historia de amor. En 1854, el italiano Antonio Meucci necesitaba conectar su oficina con el dormitorio, donde su esposa se hallaba, enferma e inmóvil, en cama debido a una grave enfermedad. El final, a esta altura del artículo, es predecible en dos interesantes aspectos ¿Con qué elemento pudo controlar Meucci la salud de su esposa con atención y seguridad?

Ya lo pueden suponer con certeza, atentos lectores ¡Antonio Meucci inventó el teléfono!

Todas las cosas tienen su vuelta y efecto: igual fue el buen momento de la señorita de la película de los años 50 que en technicolor (precisamente, “color por technicolor”) recibía, mostrándose feliz, el llamado de su novio (lo suponemos: en ese tiempo no se hablaba aún de “pareja”).

El amor y el atento cuidado de la persona amada, fueron siempre amables cómplices.

Mediante una completa comunicación y por un medio no imaginado antes, el mundo y sus habitantes supieron de un modo de contacto que sí hay que reconocerlo: ha superado la función puramente oral del teléfono.

El tiempo transcurre y hace que se olviden las decepciones. La tecnología siempre ayuda.

Como beneficio agregado, ahora tanto el novio de la chica que se está bañando, como el atento marido de la mujer enferma pueden, además de escuchar, verlas. Un final técnicamente feliz.