CRAR se impuso con holgura ante el "9"

La fecha 12 del torneo de Damas Mayores Zona A1 Rafaela de la FOSH tuvo como duelo saliente el día domingo el partido entre los dos equipos de nuestra ciudad, donde CRAR marcó claras diferencias ante 9 de Julio en el partido principal. El elenco dirigido por Fabián Montesano, cómodo puntero en esta etapa regular de la competencia, se impuso por 6 a 1.

Guillermina Astudillo fue la goleadora de la tarde con tres tantos, Guadalupe Vannay hizo dos y el restante fue de Pamela Dominguez. Para 9 de Julio convirtió Camila Rodriguez.

De tal modo, CRAR se aseguró el primer puesto de cara a los play offs por el título, ya que Charabones que es el escolta quedó a 10 puntos. Quedan dos jornadas antes de esas definiciones.

En Reserva, CRAR ganó por 5 a 1 con goles de Julieta Ruatta, Agostina Arnolfo, Pierina Stucky, María Victoria Bernardi y Maitena Dubas. El tanto de 9 de Julio fue de Yamila Breckes.

En cuanto a los partidos de inferiores, en Sub 16 fue victoria de CRAR por 3 a 1 con tres goles de Emilia Audisio, mientras que Lucila Marchetti anotó para el «9».

En Sub 14 se impuso el equipo Verde por 4 a 0 con anotaciones de Alma Mondino, Sharon Leiva, Angeles Aguirre y Lola Pronotti. En Sub 12 empataron 1 a 1.



RESTO DE LA FECHA

En primera: Sarmiento 3 (Danel Lauxmann -2- y Araceli Zell) – Juventud 1 (Fiamma Lottersberger); Libertad de San Francisco 5 – Defensores de Frontera 0 y Charabones de San Francisco 0 – 9 de Julio de Morteros 3 (Tatiana Gómez -3-).

Posiciones: CRAR 32 puntos; Charabones 22; Libertad y 9 de Julio (R) 18; Juventud 17; 9 de Julio (M) 16; Sarmiento 10; Defensores 5.