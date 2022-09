Almagro festejó en su primer torneo Abierto

Con total éxito se desarrolló este fin de semana el primer torneo Abierto «Almagrito», reservado para la categoría Sub 14, organizado por el Club Almagro de Rafaela. El mismo contó con la participación de 18 equipos, de la ARV y otras Asociaciones, con casi 200 jugadoras, que luego de disputar la etapa clasificatoria en zonas el sábado, el domingo disputaron las Copas de Oro y Plata de acuerdo a los resultados.

Almagro fue campeón en Copa de Oro con su equipo A, mientras que el equipo D obtuvo el primer puesto en la Copa de Plata, lo cual fue la frutilla del postre para este fin de semana de gran actividad en la entidad de calle Garibaldi.

Además, el representativo «B» clasificó para jugar Copa de Oro y el «C» tuvo importantes avances en Copa de Plata.

Estas fueron las tres primeras posiciones:

Copa de Oro: 1) Almagro A, 2) Central de Ceres y 3) Central San Carlos A.

Copa de Plata: 1) Almagro D, 2) Libertad de Sunchales B y 3) 9 de Julio B.

En un parte de prensa, Almagro destacó que "solo resta agradecer a todos lo que hicieron posible semejante movida: subcomisión, cuerpo técnico, comisión directiva del club Almagro, sponsors y a todas las familia de voley que colaboraron".



EL SUB 16 CLASIFICÓ

Por su parte, el equipo de Almagro de la categoría Sub 16 disputó el día sábado una nueva etapa de la Liga de Menores de la provincia en Santa Fe y logró la clasificación, obteniendo dos triunfos y una derrota.